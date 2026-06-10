aespa・カリナ、空港で見せた“しかめっ面”の理由に言及…険しい表情に心配の声も | RBB TODAY

aespaのカリナが、空港で険しい表情を見せた理由を明かした。

6月10日、カリナは自身のインスタグラムを通じて「アレルギーのせいで、しかめっ面をしていないと症状が目立ってしまうので、ずっとそんな表情をしているしかありませんでした。残念です」と語った。

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続けて、「今日のヘアメイク、すごく気に入っていたのに。行ってきます。ファイト」とコメント。あわせて、眉をひそめた表情の写真も公開した。

カリナは本日（10日）、メンバーのウィンターとともに「FIFAワールドカップ北中米2026」の応援団に参加するため、韓国代表の初戦が行われるメキシコへ出国した。

（写真提供＝OSEN）ウィンター、カリナ

出国時のカリナは、レースディテールが施されたホワイトのトップスに軽やかなカーディガンを合わせたナチュラルなスタイリングで空港に登場。同系色のボトムス、バッグ、ロングブーツを組み合わせ、統一感のあるコーディネートを披露した。

シンプルなファッションが、カリナの“女神ビジュアル”を一層際立たせていた。

しかし、空港へ向かう途中で何度か険しい表情を見せていたことから、一部で心配の声も上がっていた。これについてカリナは、アレルギーによるものだったと説明し、ファンを安心させた。

（記事提供＝OSEN）

◇カリナ プロフィール

2000年4月11日生まれ。本名ユ・ジミン。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビュー。卓越したダンススキルで、グループの顔的存在。練習生時代には本名名義で、SHINee・テミンのソロ楽曲MV出演している。また、グループ内最高身長の167cmを誇るスタイルの持ち主で、脚も非常に長い。出演したラジオ番組で明らかにした特技は、その長い脚を生かした「足で物を拾うこと」で、服やリモコン、ハンガーなどを拾えるそう。あだ名はサンリオキャラクターのクロミに似ていることから「カロミ」と呼ばれている。

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