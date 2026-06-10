日本に韓流ブームを巻き起こした“ヨン様”たちと胎教旅行へ、第2子妊娠パク・シネの優雅な日々 | RBB TODAY

女優パク・シネの近況が注目を集めている。

第2子妊娠を発表したばかりの彼女が、シンガポールで安産祈願旅行を楽しむ様子がキャッチされた。

【画像】ペ・ヨンジュン、何故パク・シネと？

さらに同行していた“大物親友家族”にも関心が集まっている。

シンガポールメディアは最近、パク・シネとチェ・テジュン夫妻が子どもを連れてシンガポールを訪れた様子を報じた。

（写真提供＝OSEN）パク・シネ

公開された写真では、パク・シネが黒い帽子を目深にかぶり、ラフな服装で現地空港に到着。パク・シネは荷物を整理しながら移動し、夫のチェ・テジュンは息子をカートに乗せて移動していた。

そして一行と行動をともにしていたのは、ドラマ『冬のソナタ』で日本に韓流ブームを巻き起こしたペ・ヨンジュンと、その妻パク・スジンだった。久々に姿を見せた“ヨン様一家”の存在は、現地でも大きな注目を集めたという。

では、なぜそんな大物夫婦が同行していたのだろうか。

パク・シネとパク・スジンは、2013年に放送されたドラマ『となりの美男＜イケメン＞』での共演をきっかけに親交を深めた。以降、10年以上にわたり友情を育んできたことで知られている。

（写真提供＝OSEN）ペ・ヨンジュン

（写真提供＝OSEN）パク・スジン

長年の親交が、今回の家族ぐるみの旅行につながったようだ。

またパク・シネは5月中旬、自身の父親らとともにアメリカを訪れ、ペンシルベニア州で開催された「PGAチャンピオンシップ」を観戦したことをSNSで報告。男子ゴルフ世界ランキング1位のスコッティ・シェフラーを間近で撮影した写真も公開し、話題を集めていた。

妊娠発表後も充実した時間を過ごしているようで、その華やかなライフスタイルにも注目が集まっている。

なお4月14日、パク・シネの所属事務所ソルトエンターテインメントは「パク・シネが第2子を妊娠しているのは事実です。出産は今秋を予定しています」とコメントした。

パク・シネは2022年に俳優チェ・テジュンと結婚し、同年に第1子となる長男を出産。その後、第2子妊娠のニュースを伝え、再び祝福を受けている。

また、女優としての活躍も健在だ。今年放送されたドラマ『Missホンは潜入調査中』は同時間帯視聴率1位を記録したほか、各種話題性ランキングでも上位に名を連ね、トップ女優としての存在感を改めて証明した。

仕事と家庭を両立しながら充実した日々を送るパク・シネ。第2子の誕生を控えるなか、親友一家との安産祈願旅行の様子も伝えられ、多くのファンから温かい応援の声が寄せられている。

（記事提供＝OSEN）

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