恒松祐里が自身初の始球式！大ファンの「スター・ウォーズ」グローグー風の衣装で投球！ | RBB TODAY

7年ぶりの「スター・ウォーズ」劇場最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が大ヒット公開中だ。5月22日の公開初週から全世界No.1、全米No.1、日本No.1の大ヒットを記録し、日本では3週連続No.1を獲得。シリーズファンはもちろん、これまで同シリーズに触れてこなかった層からも支持を集めている。

（C）2026 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

同作の大ヒットを記念し、6月9日にZOZOマリンスタジアムで行われた千葉ロッテマリーンズ VS 中日ドラゴンズ戦にて「STAR WARS NIGHT」が開催された。グラウンド内のライト・レフト位置にはグローグー仕様の特別な芝生ペイントが施され、ビジョン映像やBGM、ライトアップなど球場全体の演出が「STAR WARS NIGHT」特別バージョンで実施された。

また、伝説の賞金稼ぎマンダロリアンや人気キャラクターのダース・ベイダーやストームトルーパーがマウンドに続々と登場。ルーカスフィルム公認のコスチューム団体「501st部隊」をはじめとする人気キャラクターたちが球場内外で撮影会を実施した。

セレモニアルピッチセレモニーには、「スター・ウォーズ」シリーズの熱狂的なファンを公言する俳優・恒松祐里が登場。グローグー風の衣装を身に纏い、マウンドに立った。バッターボックスではライトセーバーを構えた山本選手が迎え撃つ中、恒松が放った力強いボールはホームベース付近でワンバウンドした後、フォースで引き寄せられるかのように和田選手の構えるグローブに吸い込まれ、球場全体から拍手が巻き起こった。

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自身初の始球式となった恒松は、野球経験者の友人との練習を積んで始球式に挑んだといい、「緊張するかなと思っていたんですが、画面で見ていたキャラクターたちが生で見られたことに興奮して楽しかったです！近くにマンダロリアンもいたので見守られている気がして楽しく投げることができました」とコメント。「ワンバウンドしてしまったので点数は80点。次こそはストライクを目指して再チャレンジしたいです！」と笑顔で語った。

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同作については「マンダロリアンとグローグーがお互いを守りながら旅する姿を大画面で楽しむことができて素敵な体験でした！『スター・ウォーズ』を見たことがない人も戦闘シーンを楽しむことができると思いますし、何よりもグローグーが可愛くて本当に癒されました！」と、シリーズ初心者にも楽しめる作品であることを熱弁した。