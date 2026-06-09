K-POPファンの“熱量”まで人気の指標に　日本・韓国・中国のデータを集めた「Global-K Chart」で何が変わるのか | RBB TODAY

世界へと広がりつつあるK-POPの人気は、もはや韓国だけでは測れない。

どのアーティストが韓国で聴かれているのか、日本でどれだけ支持されているのか。さらに、中国の巨大なファンダムがどこに反応しているのか。

【衝撃】日本人メンバーが外される日も？ 中国進出が本格化するK-POP

K-POPがグローバル化した今、韓国国内チャートだけを見ても、アーティストの本当の勢いはつかみにくくなっている。

そのなかで登場したのが、韓国のMelon、日本のLINE MUSIC、中国のTencent Musicが連携する新チャート「Global-K Chart」だ。

韓国、日本、中国の主要音楽プラットフォームのデータを統合し、K-POPアーティストの人気を一つのランキングとして示す試みといえる。

日中韓の主要プラットフォームが連携

これは単なる新しいランキングではない。K-POPの“見えにくかった人気”を、日中韓という巨大な消費圏を横断して可視化しようとする新しい指標だ。

（画像提供＝カカオエンターテインメント）「Global-K Chart」

Melonは韓国を代表する音楽プラットフォームであり、Tencent Musicは中国の音楽市場で大きな影響力を持つ。日本からはLINE MUSICが参加する。

LINE MUSICの発表によると、同サービスはGlobal-K Chartに反映される日本唯一の公式プラットフォームとなる。LINE MUSICでの再生数やリスナー数などが、ランキングへの貢献としてカウントされるという。

特徴は、単なる音源ストリーミングだけでなく、各プラットフォーム上の「ファン活動指標」も反映する点にある。Melonではストリーミングやダウンロードの利用者数に加え、ファン登録や「いいね」などのファンダム活動データも反映する計画だという。ただし、国ごとのプラットフォーム環境によって細部の項目には違いがあるとされる。

K-POPは、楽曲を聴くだけで完結するジャンルではない。ファンが再生し、応援し、ランキングに反応し、アーティストの活動を継続的に支える。そのファンダムの動きそのものが、人気を形づくっている。

Global-K Chartは、そうしたK-POPらしい熱量を、韓国、日本、中国のデータを横断して捉えようとするものだ。

このチャートが韓国で注目される理由の一つが、中国市場の存在だ。

韓国メディアYTNは、中国をK-POP産業にとって「チャンスの地」でありながら、実態を把握しにくい「ブラックボックス」と表現している。巨大なファンダムと購買力がある一方で、韓国国内からは「どのアーティストが中国でどれほど反応を得ているのか」を客観的に確認しにくかったという見方だ。

これは、K-POP業界にとって大きな課題だった。

中国は人口規模もファンダムの熱量も大きい。だが、韓国アーティストが自由に現地活動を展開しにくい時期もあり、人気の実態は見えにくかった。SNS上の反応やアルバム購入の動きは伝わっても、それを日本や韓国のデータと横並びで比較することは難しかった。

Global-K Chartは、その“見えにくさ”を数字に変える試みといえる。

もちろん、すべてを完全に可視化できるわけではない。それでも、韓国、日本、中国の主要プラットフォームが連携することで、これまで断片的に語られてきたK-POP人気を、より立体的に見る手がかりになる。

日本にとっても、Global-K Chartは無関係ではない。

（写真提供＝OSEN）

日本はK-POPにとって、最大級の消費市場の一つだ。コンサート動員、CD販売、配信、ファンダム活動のいずれにおいても、日本の存在感は大きい。

しかしこれまで、日本のファン活動は日本国内のランキングや販売枚数としては見えても、韓国や中国と一つの指標でつながる機会は限られていた。

Global-K Chartでは、LINE MUSICが日本の公式プラットフォームとして参加する。つまり、日本のLINE MUSICで聴くことが、日中韓を横断するK-POP人気指標に反映される。

日本のファンにとって、日常的な再生や応援が、韓国・中国のデータと並んで“推し”の評価に組み込まれることになるからだ。

さらにGlobal-K Chartの結果は、韓国の音楽授賞式「Melon Music Awards」と連携する予定とも発表されている。つまり、日本のリスナーの行動が、韓国の大型K-POP授賞式にもつながる可能性がある。

自分たちの応援が、国をまたいだ評価の一部になるということだ。

初代1位はaespa、見えてきた日中韓のK-POP人気

そんな新たな試みであるGlobal-K Chartでは、すでに5月のトップアーティスト（集計期間：5月11～31日）が発表されている。

初代1位に輝いたのはaespaだ。続いて2位にBTS、3位にILLIT、4位にCORTIS、5位にIVEが入った。

aespaは日中韓のファンから幅広い支持を集め、初代トップに立った形だ。BTSは活動状況にかかわらず、依然として強い存在感を示した。ILLITやIVEといったガールズグループの上位入りも、K-POPの現在地をよく表している。

また、韓国メディアによると、SEVENTEEN、BLACKPINK、NewJeans、IUなどは公式活動の空白期にもかかわらず上位圏に入ったという。これは新曲やカムバックの瞬間だけでなく、継続的なファンダムの力もチャートに表れることを示している。

（写真提供＝OSEN）aespa

ただし、Global-K Chartが「世界のK-POP人気を示すランキング」ではないことは留意する必要がある。対象となるのは、Melon、Tencent Music、LINE MUSICのデータであり、Spotify、Apple Music、YouTube、TikTokなどが含まれているわけではない。欧米、東南アジア、中南米の動きも直接反映されるわけではない。

Global-K Chartは、K-POPの世界人気をすべて映すランキングではないが、韓国、日本、中国というK-POP消費の重要市場を横断して見られる点で、これまでになかった意味を持つ。

すでにK-POPは、韓国でヒットすれば十分という時代を越えている。

日本でどう聴かれ、中国でどう反応され、韓国国内でどのように支持されるのか。その総合力が、アーティストの現在地を左右する。

Global-K Chartは、その複雑な人気の流れを一つの数字で見せようとする試みだ。

特に日本のファンにとっては、LINE MUSICでの再生や応援が反映される以上、自分たちの行動がK-POPの人気指標に加わることになる。

はたしてGlobal-K Chartは、これまでに見たことのないK-POPの“人気地図”を見せてくれるのだろうか。日中韓におけるK-POPの動きを、数字で確認する時代が始まっている。

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