「薬では解決できなかった…」いじめ問題でグループ脱退の元K-POPアイドル、苦しい近況を告白【全文】 | RBB TODAY

ガールズグループAOA出身のジミンが、苦しい胸の内を明かした。

ジミンは6月9日、自身のSNSに「ついに発売まであと1日」と書き出した長文を投稿した。

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彼女は「この約1カ月間、私はボロボロだった。あちらでもこちらでも説明できないまま、この世で一番神経質な人間になっていた」と打ち明けた。

続けて、「これからも一人でやっていかなければならないのに、私がこんな状態を繰り返していたら、周りで支えてくれている友人たちまで疲れてしまうのではないかと思った」とつづった。

特に、「お酒も飲めない私が、この1カ月間は毎日お酒を飲まなければ眠れなかった。薬では解決できなかったからだ」とし、「もともと友人は多くないが、最近は会うことさえ難しかった。私があまりにも敏感になっていたからだ。会っても気持ちの整理がつかず、なぜか傷ついた気持ちのまま家に帰ることがほとんどだった」と告白した。

（写真提供＝OSEN）ジミン

さらに、「昨日ミュージックビデオが完成し、ようやくすべてが終わった。最初に思ったのは『本当に良かった』ということだった。そして『これで終わった』と思いながら鏡を見た」とし、「審査を終えてから20分間、どれだけ泣いたか分からない。顔は真っ黒で、髪は真っ白になっていた。唇は荒れ、両手は噛みすぎてシャンプーさえできないほどだった」と明かした。

また、「生活の質があまりにも落ちてしまい、もう二度と指を噛まないと誓ったのに、気づけばまた指をいじっている。一日中涙が出るのも、なぜなのか自分でも分からない」とし、「一人でやっていくのは本当に大変だった。気を配らなければならないことが多すぎたし、心も苦しかった」と吐露した。

そして、「曲が良くても、ミュージックビデオが良くても、ジャケット写真が良くても何になるというのか。多くの人は私のことを嫌っているのに」とし、「胸が痛くて苦しい。それでも私のそばにいてくれた友人たち、本当にありがとう。私は大きな愛を望んでいるわけでも、そんなことを想像しているわけでもない。ただ、私を信じてくれた友人たち、ファン、そして家族に胸を張れる人間になりたい」と感謝の気持ちを伝えた。

なお、ジミンは2012年にAOAのリーダーとしてデビューした。しかし、2020年に元メンバーのクォン・ミナへのいじめ疑惑が浮上し、グループを脱退している。

ジミンのSNS全文は以下の通り。

◇

ついに発売まであと1日。

この約1カ月間、私はボロボロだった。あちらでもこちらでも説明できないまま、この世で一番神経質な人間になっていた。

考えてみた。これからも一人でやっていかなければならないのに、私がこんな状態を繰り返していたら、周りで支えてくれている友人たちまで疲れてしまうのではないかと。

この1カ月間、お酒も飲めない私が毎日お酒を飲まなければ眠れなかった。薬では解決できなかったからだ。もともと友人は多くないが、最近は会うことさえ難しかった。私があまりにも敏感になっていたからだ。会っても気持ちの整理がつかず、なぜか傷ついた気持ちのまま家に帰ることがほとんどだった。

昨日、ミュージックビデオが完成し、ようやくすべてが終わった。最初に思ったのは「本当に良かった」だった。そして「これで終わった」と思いながら鏡を見た。

審査を終えてから20分間、どれだけ泣いたか分からない。顔は真っ黒で、髪は真っ白になっていた。唇は荒れ、両手は噛みすぎてシャンプーさえ自由にできないほどだった。生活の質があまりにも落ちてしまい、もう二度と指を噛まないと誓ったのに、気づけばまた指をいじっている。

一日中涙が出るのも、なぜなのか自分でも分からない。

長く家を空けていたせいか、愛犬のクルが血便をしている。拗ねているのか、寂しかったのか、いつもべったりだったクルが、いつの間にかリビングで寝るようになった。

申し訳なくて何度もリビングへ迎えに行くけれど、3分ほどするとまた出て行ってしまう。私がクルにしてあげられなかったことは忘れて、逆にクルに寂しさを感じていた。ごめんね、クル。

一人でやっていくのは本当に大変だった。気を配らなければならないことが多すぎたし、心も苦しかった。

そして、私の音楽を手伝ってくれた友人たちは、この作品を誇りに思ってくれているだろうかと疑ってしまうこともあった。

それでも私は、自分にできる最善を尽くした。自ら足を運び、撮影許可が下りる場所の中から気に入ったロケ地を探すのも簡単ではなかった。小道具だけでスーツケース2つ分を準備し、衣装を受け取り、ヘアメイクにも通った。

撮影が終わると肩を落として地下鉄に乗った。1時間半ほどかけて家に帰ると、「明日の予定は何だったっけ」と考えた。そして、「とりあえずお酒を飲んで早く寝よう」と思いながら眠りについた。

でも、私が本当に言いたいのはこれだ。

曲が良くても、ミュージックビデオが良くても、ジャケット写真が良くても何になるのか。多くの人は私のことを嫌っているのに。

しかも、一番仲の良かった友人でさえ、私と親しいという理由だけで悪質なコメントを受けている。

助けになるどころか、私が大切にしている友人の足を引っ張っている気分だ。 胸が痛くて苦しい。 それでも私のそばにいてくれた友人たち、本当にありがとう。

こんな自由奔放なジミンを支え、助けてくれて本当にありがとう。

私は大きな愛を望んでいるわけでも、そんなことを想像しているわけでもない。

ただ、私を信じてくれた友人たち、ファン、そして家族に胸を張れる人間でありたい。

◇ジミン プロフィール

1991年1月8日生まれ。本名シン・ジミン。2009年にFNCエンターテインメントの練習生となり、2012年にガールズグループAOAのメンバーとしてデビュー。グループのリーダーを務めたが、2020年に元メンバーの“いじめ告発”によって物議をかもし、脱退および芸能界引退を余儀なくされた。2022年7月に新しい事務所と契約して芸能界に復帰。2023年2月には初のミニアルバム『BOXES』を発表した。

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