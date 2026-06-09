婚約者の病院で死亡事件…“結婚延期”状態のK-POPアイドル、約3年ぶりにドラマ復帰へ | RBB TODAY

EXIDのハニが、約3年ぶりのドラマ復帰を知らせた。

韓国KBS2の新週末ドラマ『愛が来る』（原題）側は6月9日、俳優ハ・ソクジンとハニのキャスティングを発表した。

【写真】ハニ、ボリューミーな肉体

『愛が来る』は、『むやみに切なく』『優しい男』『ごめん、愛してる』など、作品ごとに人生への深い洞察を描いてきたイ・ギョンヒ作家による新たな週末ドラマだ。壊れた家族の欠片を集め、この世で最も温かな人生の食卓を作り上げる男女の物語を描く“ファミリーレシピドラマ”となっている。

ハ・ソクジンは劇中、イタリアンレストランのオーナーシェフ、キム・ムジン役を演じる。恋人との突然の別れを経験した後、イタリアで料理を学び、帰国後に8年ぶりに初恋の相手と再会して人生の新たな転機を迎える人物だ。

（写真提供＝OSEN）ハ・ソクジン

ハニは、家族の生計を支えながら懸命に生きる惣菜店の従業員ハン・ギュリム役に扮する。恋人だったキム・ムジンと幸せな時間を過ごしていたが、現実の壁に阻まれて別れを選択。その後、キム・ムジンとの再会をきっかけに人生の転機を迎える。

『愛が来る』は、ハニにとって初の週末ドラマ挑戦作という点でも注目を集めている。ハニは『愛だと言って』『ファンタGスポット』『IDOL：The Coup』『ユー・レイズ・ミー・アップ』などを通じて着実に演技経験を積んできただけに、今作での活躍にも期待が高まっている。

（写真提供＝OSEN）ハニ

特にハニは、結婚を約束していた精神科専門医ヤン・ジェウンの病院で発生した患者死亡事故をめぐり、公の場で発言を控えて以降、目立った俳優活動を行っていなかった。そのため、『愛が来る』での本格復帰に注目が集まっている。

『愛が来る』の制作陣は、「恋人役を演じるハ・ソクジンさんとハニさんの、切なくも深みのあるロマンスを楽しんでいただけるだろう」とし、「2人が織りなす胸がときめく再会ロマンスが、視聴者の皆さんに笑いと感動を同時に届ける予定なので、ぜひ期待してほしい」とコメントした。

（記事提供＝OSEN）

◇ハニ プロフィール

1992年5月1日生。2011年にEXIDの一員としてデビュー。『UP&DOWN』『Ah Yeah』『DDD』などの曲で愛された。ドラマ『XX』から女優としても活動。2022年6月29日に10歳上の精神医学科医でタレントのヤン・ジェウンとの熱愛を認め、2024年6月1日には同年9月に結婚すると発表。しかし、2024年にヤン氏の病院で患者死亡事故発生により、結婚は無期限延期となっている。

■【写真】EXID・ハニ、圧巻のスイムウェア姿

■【写真】自分は結婚できず…他人の結婚式で泣くハニ

■婚約者の不祥事 韓国女性スターたちに同情が集まらないワケ