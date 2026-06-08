「日本のファンがたくさん来る」BTS・Vら親友「ウガ・ファミリー」が訪れた韓国のお店が“聖地”に | RBB TODAY

俳優パク・ソジュン、チェ・ウシク、そしてボーイズグループBTSのVが訪れた済州（チェジュ）島のある黒豚のレストランが、日本のファンの“聖地”として急浮上した近況が公開された。

去る6月7日、韓国で放送されたtvN『花より青春：Limited Edition』では、女優チョン・ユミ、パク・ソジュン、チェ・ウシクが最後の旅先である済州島へ向かい、ロマンあふれる旅を始めた。

【写真】V＆パク・ソジュン、たくましい身体つき

紆余曲折の末に目的地に到達した3人の姿が捉えられた。ワクワクしながら黒豚の店に到着した3人を見て、社長は嬉しそうに駆け寄った。

久々に思い出の場所を再び訪れたパク・ソジュンは、「本当に久しぶりに来た」と嬉しそうに挨拶した。これに店長もやはりトップ俳優たちの訪問を心から喜び、歓待した。

同日、店長は「今、日本からものすごくたくさん来る」とし、パク・ソジュン、チェ・ウシク、Vらの親友グループ「ウガ・ファミリー」が訪問した後、外国人の客も増えたと伝え、注目を集めた。

（写真＝tvN）6枚目：左手前：チョン・ユミ、奥：パク・ソジュン、右：チェ・ウシク

過去にパク・ソジュンとチェ・ウシクがVなど大親友とともに通っていた行きつけの店が、今では海外ファンが頻繁に訪れる場所となったのだ。

店長は、「どうやってうちの店を知って来るのか」と付け加え、未だに不思議だという反応を示した。

続けて、「あそこに4人が座って写真を撮ったのを見て訪ねて来る」と説明した。

（記事提供＝OSEN）

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

◇パク・ソジュン プロフィール

1988年12月16日生まれ。韓国・ソウル出身。2011年にB.A.Pヨングクの『I Remember』ミュージックビデオで俳優デビュー。2012年のドラマ『ドリームハイ2』で本格的な演技活動をはじめ、2014年の『魔女の恋愛』で連ドラ初主演を務めた。主な出演作にドラマ『花郎＜ファラン＞』『サム、マイウェイ ～恋の一発逆転！～』『キム秘書はいったい、なぜ？』、映画『ミッドナイト・ランナー』、『使者』（原題）、『パラサイト 半地下の家族』（カメオ出演）など。2020年にはドラマ『梨泰院クラス』で熱血主人公パク・セロイを演じ、熱い旋風を巻き起こした。

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