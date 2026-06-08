aespaカリナ着用モデルが話題！ジェントルモンスター「Veggie」コレクションが原宿に初上陸予定 | RBB TODAY

グローバルファッションアイウェアブランド「GENTLE MONSTER（ジェントルモンスター）」の2026 Veggieコレクションが公開。同コレクションの発売を記念し、世界6都市で特別なポップアップ空間が展開される。日本では東京・原宿のヨドバシJ6ビルにてポップアップが開催される予定だ。

ソウルのHAUS NOWHERE SEOULで開催中のポップアップには、Veggieコレクションのキャンペーンに参加したaespaのKarina（カリナ）が来場し、多くの注目を集めた。

Karinaがポップアップで着用したアイウェアは「ADEN-02(Y)」と「TOFI-02(R)」の2モデル。公開直後からファンの間で大きな反響を呼んでいる。