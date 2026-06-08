藤田ニコル、着物姿で娘のお宮参りに！「すっかりママの顔になった」の声 | RBB TODAY

藤田ニコルが7日、インスタグラムを更新。着物姿で娘のお宮参りにいった時の様子を公開した。

藤田は「無事に娘との生活も1か月を迎え、お宮参りも終えることができました」とお宮参りに行ったことを報告。淡いピンク色の着物を着た藤田が、クリーム色の掛け着を羽織らせた娘を抱っこした写真をアップした。藤田は5月1日に第一子を出産しており、子育てしていた1か月間を「慌ただしく過ぎていった新生児期。毎日必死だったけれど、振り返るともう終わってしまったことが少し寂しくもあります。。」と振り返っている。生後1か月を過ぎ、少しずつ娘と外出も始めているとのことで「親子で新しい景色を楽しみながら、ゆっくり外の世界にも慣れていけたらいいなと思っています」と綴った。

この投稿にファンからは「すっかりママのお顔になってる」「かわいくて優しいママのお顔で お着物もすごく素敵」「こちらまで幸せな気持ち♡」といったコメントが寄せられている。

※藤田ニコルのお宮参りの投稿