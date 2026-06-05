ILLIT、Billboard JAPAN上半期「アーティスト100」で海外女性アーティスト“最高順位”を記録 | RBB TODAY

ILLITが、日本での熱い人気を証明した。

6月5日、Billboard JAPANが発表した2026年上半期チャート（集計期間：2025年11月24日～2026年5月24日）によると、ILLITは、総合ソングチャートと総合アルバムチャートのポイントを合算した「アーティスト100」で34位を記録した。

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これは、同期間に同チャートへランクインした海外女性アーティストの中で最高順位となる。

（写真＝BELIFT LAB）ILLIT

また、ILLIT初の日本オリジナル曲『Almond Chocolate』は、総合ソングチャート「Hot 100」で73位にランクイン。ILLITは同チャートに名を連ねた唯一の第5世代K-POPグループとして、日本での高い人気を証明した。

『Almond Chocolate』は2025年2月のリリース以降、長期間にわたって愛され続けている楽曲だ。音楽番組やライブステージでの披露後も安定した人気を維持し、ロングヒット曲として定着した。

『Almond Chocolate』は昨年、Billboard JAPANやApple Music Japan、LINE MUSICなどの年間チャートを席巻したほか、「第67回 輝く！日本レコード大賞」で、海外アーティストの楽曲として唯一「優秀作品賞」を受賞。さらに今年3月16日付のオリコン週間ストリーミングランキングでは累計再生回数1億回を突破し、『Magnetic』に続く、グループ2曲目の億超えストリーミング楽曲となった。

新アルバムのタイトル曲『It's Me』への反応も熱い。同曲は最新のBillboard JAPAN「ストリーミングソング」（6月3日付）で6位、「Hot 100」で8位を記録。また、オリコンの「週間ストリーミングランキング」（6月8日付）では7位にランクインした。

さらに、Spotify Japan「Weekly Top Songs」（集計期間5月22日～28日）で8位、LINE MUSICの週間チャート（集計期間5月27日～6月2日）で10位を記録するなど、日本の主要週間チャートで軒並みトップ10入りを果たした。現地の人気アーティストがひしめく中、トップ10入りした海外アーティストはILLITのみだった。

なお、ILLITは日本初ツアー「ILLIT LIVE ‘PRESS START︎♥’ in JAPAN」を開催し、その勢いをさらに加速させる。ツアーは6月13日・14日の愛知公演を皮切りに、大阪、福岡、兵庫、東京の全5都市で開催される。チケットは全公演完売を記録し、一部公演では視界制限席やスタンディング席の追加販売も決定している。

（記事提供＝OSEN）

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

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