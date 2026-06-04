izna、日本で“冠番組”放送決定！お笑いコンビ・ぺこぱとバラエティ企画に体当たり挑戦 | RBB TODAY

ガールズグループizna（イズナ）の日本初“冠バラエティ番組”が放送される。

izna初の冠バラエティ番組『iznaの日本初バラエティ! What is N/a?』が、6月10日と17日の2週にわたりABEMAで放送される。

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本番組は、人気お笑いコンビ・ぺこぱがMCを務め、メンバーたちは日本の王道バラエティ企画に全力で挑戦。日本のバラエティ番組の洗礼を受けながら、ここでしか見られない素顔やチームワークを披露する。

（C）AbemaTV,Inc

6月10日放送の第1話では、メンバーが2チームに分かれて勝敗を競う「チームバトル！iznaファイト」を開催。制限時間60秒間で激しく踊って歩数を競う「万歩計ダンス対決」や「ジェンガ対決」「箱の中身は何だろうな？対決」などに挑戦し、勝敗を懸けた白熱のバトルが繰り広げられる。さらに、敗れたチームにはカメラ目線での罰ゲームも用意されている。

6月17日放送の第2話では、6人が一致団結して人気スイーツの獲得を目指す「ワンチームチャレンジ」に挑戦する。「2択クイズ 6人の答えを合わせましょう」や、制限時間10秒ごとに絵を繋ぐ「お絵描き伝言ゲーム」などを通じて、メンバー同士の深い絆とチームワークが試される。

さらに、メンバーそれぞれがプライベート感満載の貴重な「お気に入り写真」を公開しながらトークを繰り広げるコーナー「iznaアルバム」も必見だ。MCのぺこぱとメンバーとのコミカルな掛け合いなど、終始笑いの絶えない内容となっている。

iznaの素の表情や、個性豊かな魅力が詰まったバラエティ番組『iznaの日本初バラエティ! What is N/a?』は、6月10日・17日の2週にわたって「ABEMA」にて放送される予定だ。

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