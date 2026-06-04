ZEROBASEONE、Hearts2Heartsら出演決定！「第35回ソウル歌謡大賞」最終ラインナップ発表 | RBB TODAY

音楽授賞式「第35回ソウル歌謡大賞」が最終アーティストラインナップを発表した。

「第35回ソウル歌謡大賞」は6月4日、xikers、ZEROBASEONE、izna、Hearts2Hearts、idntt（デビュー順）を最終アーティストラインナップとして発表した。

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xikersは2023年、1stミニアルバム『HOUSE OF TRICKY：Doorbell Ringing』でデビュー。デビューからわずか12日で「ビルボード200」にランクインしたほか、「Emerging Artists」1位、「Artist 100」など主要チャートにも名を連ね、世界中のファンから注目を集めた。

今年5月には、デビューから約3年で新シリーズの幕開けとなるミニアルバム『ROUTE ZERO：The ORA』をリリース。発売直後にサークルチャートのリアルタイムおよびデイリーリテールアルバムチャートで1位を獲得し、タイトル曲『OKay』のミュージックビデオは公開から1週間足らずで再生回数1000万回を突破した。

（画像＝「ソウル歌謡大賞」組織委員会）

新たなスタートを切ったZEROBASEONEも「ソウル歌謡大賞」を輝かせる。ZEROBASEONEは2023年、デビューアルバム『YOUTH IN THE SHADE』でK-POPグループ史上初となるデビューアルバムでのダブルミリオンセラーを達成し、鮮烈な存在感を示した。その後もリリースするアルバムごとに国内外のチャートで成果を残し、世界中の音楽ファンから愛され続けている。

特に先月には6thミニアルバム『ASCEND』を発売し、新たなチャプターの幕を開けた。タイトル曲『TOP 5』では洗練されたミニマリズムの魅力を表現し、成熟した魅力とさらに深まった表現力で新たな一面を見せた。韓国内外の主要チャートを席巻したほか、音楽番組でも1位を獲得し、その実力を証明した。

（写真提供＝WAKEONE）ZEROBASEONE

iznaはMnetのオーディション番組『I-LAND2：N/a』から誕生したグローバルガールズグループだ。2024年の正式デビュー以降、『IZNA』『SIGN』『Mamma Mia』などの活動を通じて、幻想的な雰囲気と爽やかなエネルギー、パワフルなパフォーマンスまで幅広いコンセプトを消化し、“グローバルスーパールーキー”としての存在感を示してきた。

彼女たちは「ソウル歌謡大賞」を前に、6月8日に3rdミニアルバム『SET THE TEMPO』でカムバックする。他人が定めた基準ではなく、自分たちだけのペースで新たな流れを生み出すというメッセージを込めたアルバムだ。タイトル曲『METRONOME』では、さらにパワーアップした幻想的なパフォーマンスを予告しており、期待を集めている。

昨年の「ソウル歌謡大賞」で新人賞を受賞したHearts2Heartsも再び出演する。Hearts2Heartsは2025年2月、シングル『The Chase』でデビューしたSMエンターテインメントの新ガールズグループで、デビュー前から大きな話題を集めた。『The Chase』は初動売上40万枚を突破するなど、2025年にデビューしたK-POPガールズグループとして初めてSpotify累計再生回数1億回を達成し、高い注目を浴びた。

さらに今年2月にリリースしたシングル『RUDE!』で大きな旋風を巻き起こした。同曲は音楽番組で5冠を達成したほか、各種グローバルチャートで1位を記録し、ミュージックビデオも再生回数1億回を突破した。6月22日には2ndミニアルバム『Lemon Tang』の発売も控えており、期待はますます高まっている。

（写真提供＝SMエンターテインメント）Hearts2Hearts

idnttは今回、「ソウル歌謡大賞」に初出演する。idnttはMODHAUS所属の24人組ボーイズグループで、ユニットのunevermetを皮切りに、yesweare、そして24人完全体のitsnotoverへと展開される独自の世界観を持つグループだ。

昨年8月にデビューしたidnttは、ユニット名と同名のアルバム『unevermet』で初動約33万6000枚を記録し、歴代ボーイズグループのデビューアルバム初動売上ランキング6位に相当する成績を残した。その後、今年1月には2つ目のユニットであるyesweareが同名アルバム『yesweare』をリリースし、初動43万1377枚を記録。タイトル曲『Pretty Boy Swag』でKBS2『ミュージックバンク』1位を獲得し、“メガボーイバンド”としての存在感を示した。

「第35回ソウル歌謡大賞」は、xikers、ZEROBASEONE、izna、Hearts2Hearts、idnttの発表をもってアーティストラインナップを最終確定した。すでにMCやプレゼンター（授賞者）ラインナップが順次公開され、本授賞式への期待が高まるなか、残すは最後のプレゼンターラインナップ発表のみとなっている。

なお、「第35回ソウル歌謡大賞」は6月20日、仁川（インチョン）インスパイアアリーナで開催される。

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