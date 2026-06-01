AHOF、日本初ツアーのオフィシャル2次＆インバウンド先行受付が本日開始！ソウル公演も大盛況 | RBB TODAY

韓国SBSのオーディション番組『UNIVERSE LEAGUE』から誕生したボーイズグループAHOF（アホプ）が、初の日本ツアーへの期待を高めている。

日本ツアー「2026 AHOF 1ST TOUR: THE FIRST SPARK IN OSAKA / TOKYO」のオフィシャル2次先行およびインバウンド先行販売が、本日6月1日18時よりスタートする。

【写真】AHOFの日本人メンバー「ダイスケ」

AHOFとFOHA（ファンダム名）が特別な時間を共有する今回の公演は、いずれも先着順での販売となるため、早めの申し込みがおすすめだ。

本ツアーは韓国・ソウルを皮切りに、大阪、東京を含むアジア8都市で開催される。日本公演は、6月25日に大阪・Zepp Namba（OSAKA）、6月27日に東京・Zepp Haneda（TOKYO）で行われる予定だ。

大阪公演ポスター

東京公演ポスター

去る5月30日と31日に開催されたソウル公演では、新曲ステージを含む多彩なセットリストを披露。メンバーそれぞれの個性が際立つ演出や、AHOFならではの完成度の高いパフォーマンス、圧巻のライブで観客を魅了した。

会場には韓国国内外から多くのファンが集まり、AHOFのさらなる飛躍を予感させる公演として大きな注目を集めた。これを受け、日本公演への期待も一層高まっている。

AHOFとFOHAが特別な思い出を作る初の日本ツアーに、ぜひ注目してほしい。

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