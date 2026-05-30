父は巨人の元選手　11歳上夫を膝まずかせて「大目に見ない」と宣言！インフルエンサーのチェ・ジュンヒ | RBB TODAY

インフルエンサーのチェ・ジュンヒが、夫と激しい喧嘩をしたことを明かした。

チェ・ジュンヒは5月29日、インスタグラムでファンとのQ&Aセッションを行った。

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そこでファンから「交際中に、この人と結婚するという予感がするものなのか」という質問が寄せられると、彼女は「ただ“この人じゃなきゃ他に誰に会えるっていうの”という思いが、ジワジワと浮かんできた」と回答した。

続けて、「深く愛し合ってもいたが、また一から誰かに出会って自分を説明し、駆け引きをする過程が面倒だった」と当時の正直な心境を語った。

一方で、「昨日も大喧嘩をした。もう妻になったのだから、絶対に容赦はしない」とも宣言。併せて、夫が床に膝を突いて座り込んでいる写真を公開し、ネットユーザーたちの注目を集めた。

（画像＝チェ・ジュンヒInstagram）

チェ・ジュンヒは、元読売ジャイアンツ投手の故チョ・ソンミンさんと、国民的女優である故チェ・ジンシルさんの間に生まれた。16日に、ソウル・江南（カンナム）のホテルで11歳年上の一般男性と結婚式を挙げたばかりだ。

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母チェ・ジンシルさんは2008年に、父チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去っている。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除。2026年5月16日に11歳年上の一般男性と結婚。

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