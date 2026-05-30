メンバー同士の“キスシーン”が話題に！I.O.Iがティザー撮影秘話を告白「もともとは頬を…」 | RBB TODAY

メンバー同士のキスシーンで話題を集めたガールズグループI.O.Iが、そのビハインドストーリーを明かした。

5月28日、YouTubeチャンネル「ソロモンコード」には、「I.O.Iコンサート練習現場を急襲!! グァンヒと30分だけ！ EP.02」というタイトルの動画が公開された。

【画像】I.O.Iメンバー同士が突然のキス！

この日、タレントのファン・グァンヒは「撮影日の基準で言うと、昨日『Suddenly』のティザーが公開された」とし、「誰か話してほしい。あのキスシーンにはどんな経緯があったの？」と質問した。

タイトル通り“突然”公開されたI.O.Iのティザー映像では、メンバーのチョン・ソミがキム・ドヨンに不意にキスをするシーンが短く映し出され、大きな話題を集めた。

（画像＝YouTubeチャンネル「ソロモンコード」）

これに対しキム・ドヨンは、「もともとの参考映像では、かわいく頬を叩くと相手が驚くというシーンでした」と説明した。 続けて、「頬を叩きたくなかったんです。それで私が『それならキスしよう』と提案しました。誰とやるか考えていたら、自然とソミと私がやるのがいいんじゃないかと思いました」と明かした。

するとチョン・ソミは、「すごくうれしくて、すぐ承諾しました」と冗談交じりに答えた。

これを聞いたメンバーのチェ・ユジョンは「本当に良い選択だったと思う」と反応。ファン・グァンヒも「僕も驚いたし、『チョン・ソミってすごいな、普通じゃないな』と思った」と話し、笑いを誘った。

（記事提供＝OSEN）

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