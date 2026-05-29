aespa、新AL『LEMONADE』リリース！“鉄味＋甘酸っぱさ”で魅せる新章に注目 | RBB TODAY

aespaが、“鉄味＋甘酸っぱさ”を融合させた新アルバムでカムバックした。

aespaは本日（5月29日）、先行配信曲『WDA (Whole Different Animal) (Feat. G-DRAGON)』で大きな反響を呼んでいる2ndフルアルバム『LEMONADE』をリリースした。あわせて、タイトル曲『LEMONADE』のMVも公開された。

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本作には、タイトル曲『LEMONADE』や先行配信曲『WDA (Whole Different Animal) (Feat. G-DRAGON)』をはじめ、ダンス、ロック、ハイパーポップ、ミディアムテンポのR&B、ポップロックなど、多彩なジャンルの計10曲が収録されている。aespaの音楽的な成長と、さらに強固になった世界観を堪能できる作品となっている。

（写真提供＝SMエンターテインメント）

タイトル曲『LEMONADE』は、強烈なシンセベースサウンドが中毒性を高めるエレクトロニック・ダンスナンバー。「If life gives you lemons, make lemonade」ということわざをモチーフにした歌詞が、aespaの世界観における新たなシーズンの幕開けを暗示しながら、「どんな試練や苦難が訪れてもチャンスに変えてみせる」というポジティブなメッセージをウィットたっぷりに表現している。

また、シンプルでキッチュな動作で構成されたパフォーマンスも強い中毒性を生み出す。特に、繰り返し登場する「I’ll make it lemonade」のパートではレモンを搾るようなポイントダンスが取り入れられており、視覚的にも楽しめるステージとなっている。

同時に公開された『LEMONADE』のMVでは、aespaのパラレルワールドに現れた“レモンバグ”によって生じた亀裂からP.O.Sが開かれ、その通路を行き来しながら自分たちのスタイルで暗黒の世界を変えていくaespaの姿が描かれている。これを通じて、「危機をチャンスに変える」という楽曲のメッセージを届けている。

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