木村拓哉、初の韓国ソロ公演に現地も注目　「日本のウォンビン」の見出しが呼び起こした“本家”15年の空白 | RBB TODAY

木村拓哉が、ついに韓国のステージに立つ。

俳優で歌手の木村拓哉が、ソロとして初めて海外ライブを開催することがわかった。

【写真】「国宝だ」47歳のウォンビン

9月から始まるツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint」は、日本国内に加え、韓国、台湾を含む5都市9公演で行われる予定だ。

韓国公演は9月26日、仁川（インチョン）インスパイア・アリーナで開催される。ソロとして海外でライブを行うのは今回が初めてで、SMAP時代を含めても、2011年9月の北京公演以来、実に約15年ぶりの海外公演となる。

韓国メディアもこのニュースを相次いで報じた。

『マイデイリー』は木村拓哉を「日本の元祖花美男」と紹介し、『TVデイリー』は「日本の美男スター」と表現した。

韓国で重ねられた日韓の元祖イケメン

特に『スポーツ京郷』は、見出しで「日本のウォンビン」と呼び、韓国でも木村拓哉が“一時代を象徴する美男スター”として受け止められていることを示した。

（写真提供＝2025 TIFF／アフロ）木村拓哉

この「日本のウォンビン」という表現は韓国で使われて久しく、逆にかつて日本でウォンビンは「韓国のキムタク」と呼ばれたこともあった。

たしかに、そのたとえはわかりやすい。

木村拓哉は1988年にSMAPのメンバーとしてデビューし、歌手、俳優、タレントとして日本のエンターテインメントを長く牽引してきた存在だ。ドラマ『ロングバケーション』や『HERO』などで絶大な人気を集め、日本では「キムタク」という名前そのものが一つの時代を象徴する言葉になった。

一方、韓国で“元祖イケメンスター”として語られる存在といえば、やはりウォンビンだろう。

ドラマ『秋の童話』や映画『ブラザーフッド』『母なる証明』、そして2010年公開の映画『アジョシ』などで強烈な印象を残し、“彫刻のようなビジュアル”と独特の存在感で韓国を代表するスターとなった。

（写真提供＝OSEN）ウォンビン

日韓それぞれの大衆が記憶している“元祖イケメン”の象徴として、2人が重ねられているのだ。

ただし、今回の木村拓哉の韓国公演は、2人の共通点よりも、むしろ現在地の違いを浮かび上がらせているといえるかもしれない。

木村拓哉は53歳となった今も、新アルバム『Checkpoint』を携えてツアーに出る。レーベル移籍後初となるオリジナルアルバムを今夏発売し、神戸、ソウル、福岡、台北、千葉を巡る。しかも、ソロとしては初の海外ライブだ。

つまり木村拓哉は、いまも新しい作品を出し、ステージに立ち、海外のファンと向き合おうとしている。

それに比べると、ウォンビンの近年はまったく異なる。

ウォンビンは2010年の映画『アジョシ』以降、俳優として新作に出演していない。作品活動が15年にわたって止まったままなのだ。

もちろん、芸能界を完全に離れたわけではない。広告モデルとして姿を見せることはあり、目撃談や近況が報じられるたびに大きな注目を集める。

（写真提供＝しゃぶ20）2025年、しゃぶしゃぶブランドの広告に登場したウォンビン

だが、ファンが本当に待っているのは、広告の中のウォンビンではない。スクリーンやドラマの中で新しい顔を見せる“俳優ウォンビン”だ。

韓国メディアでも、ウォンビンについては「15年間作品に出演していない」「俳優業は15年目の沈黙」などとたびたび報じられてきた。妻で女優のイ・ナヨンが復帰作で話題になるたびに、夫ウォンビンの沈黙もまた注目される。

ここに、日韓の元祖イケメンスターの対照的な現在がある。

“日本のウォンビン”と呼ばれた木村拓哉が韓国で初めてソロ公演を行う一方、本家ウォンビンは15年にわたって新作がない。一時代を作ったスターが、年齢を重ねたあとにどう存在し続けるのかに対する答えが、まったく違うのだ。

木村拓哉は、ステージに立つことで今を更新する。ウォンビンは、沈黙によって伝説を保ち続ける。

韓国メディアが使った「日本のウォンビン」という表現は、木村拓哉の韓国公演への期待を示す言葉だったはずだ。だが同時に、それは日韓の元祖イケメンスターが、いままったく違う時間を生きていることまで浮かび上がらせている。

◇ウォンビン プロフィール

1977年11月10日生まれ。1997年のドラマ『プロポーズ』でデビュー。セリフの少ない役ながら、圧倒的なビジュアルと独自のオーラで一躍注目を集める。以降、『クァンキ』『コッチ』『秋の童話』『フレンズ』などのドラマや、『ガン＆トークス』『ブラザーフッド』『マイ・ブラザー』『母なる証明』といった映画で演技力も高く評価された。2000年代にはペ・ヨンジュン、イ・ビョンホンらと並び“韓流四天王”と称され、日本でも高い人気を誇った。2010年公開の主演映画『アジョシ』を最後に俳優活動は途絶えている。私生活では2015年5月に女優イ・ナヨンと結婚し、同年12月に第1子となる男児が誕生した。

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