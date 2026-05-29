「服のボタンが…」IZ*ONE出身ウンビ、日本で“爆食”！行きつけのすき焼き店も紹介 | RBB TODAY

IZ*ONE出身の歌手クォン・ウンビが、日本を満喫した。

5月28日、クォン・ウンビの個人YouTubeチャンネルには、授賞式に出席するため日本・東京を訪れたクォン・ウンビの姿が公開された。

【写真】クォン・ウンビ、“変装なし”で東京ディズニーシーに

ウンビは動画の概要欄で、「こんにちは、クォン・ウンビです！ 今回の日本旅行はASEA授賞式のスケジュールに合わせて、スタッフたちと一緒に2日間、服のボタンが閉まらなくなるほど食べまくった様子を撮影してきました」とコメントし、“爆食旅”を予告した。

（画像＝クォン・ウンビYouTubeチャンネル）

ウンビは、日本に来るたびに訪れるという行きつけのすき焼き店で食事を楽しんだ後、カフェでデザートも満喫した。動画では、“初心者ユーチューバー”のウンビとスタッフたちが、ユーチューブ撮影の進め方についてたびたび会話を交わし、笑いを誘った。

また、スケジュールを終えた後に訪れたもんじゃ焼き店では、自ら調理器具を使ってもんじゃ焼きを作る姿も披露した。

なお、クォン・ウンビは5月17日に埼玉・ベルーナドームで開催された音楽授賞式『ASEA 2026』に出席し、「THE BEST STAGE」部門を受賞した。

◇クォン・ウンビ プロフィール

1995年9月27日生まれ。2018年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビューした。2014年に一度ガールズグループYe-Aのメンバーとして芸能活動を行っており、当時の芸名はカジュ。IZ*ONEではリーダーを務めた。端正な顔立ちでクールな印象を与える一方で、ネット上では「天然」や「ポンコツリーダー」と呼ばれたことも。IZ*ONE解散後、2021年8月に1stミニアルバム『OPEN』でソロデビューを果たした。

■【写真】こぼれ落ちそう…クォン・ウンビの“びしょ濡れ”ステージ

■【写真】服着てる？クォン・ウンビ、2度見必至のヌーディーコーデ

■【写真】“豊満ライン”を堂々と…ウンビ、密着ボディスーツ姿