0歳で出会い27年後にマッチングアプリで再会した“奇跡の夫婦”…『新婚さんいらっしゃい！』 | RBB TODAY

55年の歴史を誇る長寿番組『新婚さんいらっしゃい！』（ABCテレビ・テレビ朝日系）で、番組史上初となる2週連続・同一カップルの大特集が決定した。

今回登場するのは、東京都在住の竹俣多聞さん（28歳・航海士）と実央さん（28歳・IT系営業）夫妻。2人は0歳のときに出会っていたが、27年の時を超えて「マッチングアプリ」で奇跡の再会を果たしたカップルだ。

（C）ABCテレビ

2人が手繰り寄せた「27年越しの運命の伏線回収」がバラエティの枠を完全に超えるほどドラマチックなため、1週（約30分）の枠には収まりきらず、前代未聞の前後編にて放送されることに。MCの藤井隆も竹俣さん夫婦について「ドラマ以上！」「一生忘れへんと思う」とコメントしている。

2人の縁の始まりは27年前の大阪にさかのぼる。同じ病院でほぼ同じタイミングに生まれた2人は、生後まもない時期に"奇跡の初対面"を果たしていた。夫の父親が当時撮影していた映像がスタジオで公開されると、そこに映し出された光景にスタジオは早くも大興奮に包まれる。

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その後、夫の家族の引っ越しにより2人は完全に音信不通となり、互いの記憶もないまま"赤の他人"としてそれぞれの人生を歩んでいた。しかし2年前、結婚を意識した2人がそれぞれ登録した「マッチングアプリ」で奇跡の再会を果たす。この時点ではまだ0歳での出会いを知らない状態だったが、運命の歯車は静かに回り始めていた。

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マッチング後の初デートでは、東京駅の真ん中で夫が放った「大胆すぎるアプローチ」が発覚。穏やかなプロフィール写真からは想像もつかないその行動に、MCの藤井隆は思わず椅子から転げ落ちる!?その後、交際期間中に夫が両親に妻を紹介した際、生まれた病院の話をきっかけに27年間の伏線が一気に回収されていく。

さらに最大の衝撃として、藤井から「お二人の人生に深く関わりのある方が客席に来ています」と告げられる場面も。観客席から手を挙げたのは、29年前に2人の誕生の瞬間に立ち会っていた人物で、スタッフの執念の追跡によって実現したこのサプライズに、夫婦も両親も言葉を失い騒然となり…!?

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放送は5月31日（日）と6月7日（日）のひる12時55分から、ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネットにて。