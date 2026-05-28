十味「全衣装すべてが濡れ演出は人生で初めて」#2i2解散後ソロで挑む水着グラビア | RBB TODAY

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十味「全衣装すべてが濡れ演出は人生で初めて」#2i2解散後ソロで挑む水着グラビア

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『ENTAME 36℃』vol.05 通常版表紙　十味　撮影◎佐藤佑一
  • 『ENTAME 36℃』vol.05 通常版表紙　十味　撮影◎佐藤佑一
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  • 『ENTAME 36℃』vol.05 特別版表紙　都丸紗也華　撮影◎藤原寛

　オール水着・グラビアマガジン『ENTAME 36℃ vol.05』（徳間書店）が28日に発売となった。

　通常版の表紙・巻頭を飾るのは十味。昨年12月の#2i2解散後、再びソロとして歩み始めた十味が披露するのは、梅雨入り前の「濡れ」グラビア。庭でのお天気雨からバスルームでの湯けむりショットまで、全編にわたって濡れ演出が施された内容となっている。


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　十味は「全衣装すべてが濡れ演出というのは人生で初めてで、すごく新鮮でした」とコメントしている。

　一方、ネット書店限定の「特別版」表紙にはグラビア活動12年目の都丸紗也華が登場。無防備で凛とした美しさを披露する。インタビューでは30歳の節目を前に「"本当の大人"になるライン」と語り、「ワクワクしている」という率直な思いを明かしている。

　そのほか同号には、蓬莱舞、麻倉瑞季、宇咲、天川星夏、永尾まりやが登場する。


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