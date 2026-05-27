リーベルホテル大阪、メニュー約60種の夏ビュッフェ開催！スパイシー料理＆ひんやりスイーツ登場 | RBB TODAY

リーベルホテル大阪は、7月17日から9月17日まで、3階「Dining BRICKSIDE」にて「HOT & COOL SUMMER GASTRONOMY～夏のディナー&スイーツビュッフェ～」を開催する。

HOTメニュー集合

同ビュッフェは、スパイスやハーブを効かせた“HOT”メニューと、清涼感のある“COOL”メニューをテーマに、料理とスイーツを合わせて約60種類を展開する夏限定企画。食べ放題とソフトドリンク飲み放題がセットになっており、120分制で楽しめる。

フードメニューでは、「海老のチリソース和え 海老風味のマヨネーズ添え」「白身魚のスチーム スパイシー風味」「豚バラ肉のスパイス煮込み」など、食欲を刺激するメニューが登場。ライブキッチンでは、「夏のスパイシーグリルミートコレクション」や「ガーリックシュリンプ」などを出来立てで提供する。

ガーリックシュリンプ

スイーツ集合

お盆期間アップグレード 料理集合

一方、涼感を楽しめるメニューとして、「よだれ鶏の大葉風味」「トマトのガスパチョ」「鱧の炙り」「冬瓜の冷製そぼろ餡」などもラインアップ。暑い季節でもさっぱり味わえる料理がそろう。

COOLメニュー集合

スイーツには、「ブラックペッパーとチーズのタルト」「チョコレートブラウニー 山椒の香り」「フィナンシェ 生姜の香り」といったスパイスを効かせたメニューのほか、「マンゴーのショートケーキ」「バタフライピーとレアチーズムース」「パイナップルとミントのジュレ」なども登場。ライブスイーツでは、ひんやりとした「けずりマンゴー」を提供する。

また、キッズメニューとして「そうめん」「ポテトサラダ」「スクランブルエッグとハンバーグ」「エビフライ」などを用意。自分で作れる「ふわふわカラフルわた菓子」や「ひんやりレインボーかき氷」といった体験型コーナーも展開する。

キッズメニュー＆アレンジスイーツ イメージ

料金は大人・中学生以上7,000円（税込・サービス料込）、小学生3,500円（税込・サービス料込）、未就学児4～6歳2,000円（税込・サービス料込）。お盆期間の8月8日から15日までは、国産牛のローストビーフやボイルずわい蟹などを加えた特別メニューとなり、大人8,500円（税込・サービス料込）、小学生4,300円（税込・サービス料込）、未就学児2,000円（税込・サービス料込）で販売される。アルコールドリンク飲み放題は別途2,500円。営業時間は17時から21時30分まで、最終入店は21時。