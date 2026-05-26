元ZB1メンバー所属のAND2BLE、本日（26日）ついにデビュー！“完成型新人”に期待高まる | RBB TODAY

5人組ボーイズグループAND2BLEが、本日（26日）正式デビューする。

AND2BLEは5月26日18時、各種音楽配信サイトを通じて1stミニアルバム『Sequence 01: Curiosity』をリリースする。

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今回のアルバムは、AND2BLEがこれから繰り広げる壮大な旅の幕開けとなる作品で、人間の最も本能的な感情である「好奇心」をテーマにしている。未知の世界へ向かうときめきや繊細な内面の変化を描きながら、彼らならではの多彩な“自分らしさ”を無限に広げていく予定だ。

タイトル曲『Curious』は、シンスポップとフューチャーハウスを融合させたエネルギッシュなEDMトラック。メンバーのジャン・ハオとリッキーが自ら作詞に参加し、楽曲に真実味を加えた。

ハウスビートと重厚なシンセベースが調和し、強い中毒性を生み出している。新たなスタートを前に、“危険な好奇心”がもたらす変化を恐れず受け入れようとするAND2BLEの堂々とした抱負が込められた。

（写真提供＝YHエンターテインメント）

視覚的なインパクトを放つ、ダークなムードのパフォーマンスも見どころだ。 EXOの『Ko Ko Bop』、テミンの『Guilty』、SHINeeの『Don’t Call Me』などの振付を手掛けたK-POP界を代表する振付師Kasperが参加。パワフルなステップと緩急のある動きが際立つ、ハイクオリティなパフォーマンスを完成させた。

さらに、感覚的な演出で知られる制作会社レジェンドフィルムがミュージックビデオ制作を担当。まるでファンタジー映画を見ているかのような圧倒的な映像美と、AND2BLEのトレンディな群舞が相乗効果を生み出している。

新アルバムにはタイトル曲のほか、メンバーたちの魅力をウィットに富んだ形で表現したサブタイトル曲『Aura』、中毒性のある恋の感覚をリズミカルに描いた『Sugar Rush』、甘いファルセットが際立つ『Bed』、奇跡のような出会いのときめきと意味を温かく歌ったファンソング『Happy &』まで、AND2BLEの洗練された音楽世界を感じられる全5曲が収録された。

（写真提供＝YHエンターテインメント）

デビュー前から、ボーカル・パフォーマンス・ビジュアルを兼ね備えた“完成型新人”としてグローバルファンの期待を集めてきたAND2BLEは、26日18時の音源リリースを皮切りに、本格的な活動へ突入する。

さらに同日20時には、ソウル・ブルースクエアWONバンキングホールで、オンライン・オフライン同時開催のファンショーケースを開催する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

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