ミニスカ×ニーハイの破壊力…ユナ、制服から覗く“絶対領域”にクギ付け「反則です」 | RBB TODAY

ガールズグループITZYのユナが、制服姿を披露した。

ユナは最近、自身のインスタグラムを更新し「take my hand」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。

【写真】ミニスカ×ニーハイの破壊力…ユナの“絶対領域”

公開された写真には、制服を身にまとったユナの姿が収められている。風になびくストレートヘアが清楚なオーラを漂わせ、まるで青春映画のワンシーンのような爽やかなビジュアルでファンを魅了した 。

また、ミニ丈のプリーツスカートにニーハイソックスを合わせたスタイリングは、彼女のスタイルの良さを一層引き立てている。

投稿を見たファンからは「めっちゃ可愛い」「破壊力えぐ」「絶対領域が…」「反則です」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ユナInstagram）

なお、ユナが所属するITZYは5月18日に12thミニアルバム『Motto』をリリースした。

◇ユナ プロフィール

2003年12月9日生まれ。本名シン・ユナ。2019年2月にITZYのメンバーとしてデビューした。最年少メンバーでありながら、高いビジュアルの評価を受けている。2015年に韓国の年末授賞式「KBS歌謡大祝祭」に観客として訪れ、JYPエンターテインメントの関係者からスカウトされた。運動神経が抜群なことでも知られ、過去にはフロアボールの市・道大会で優勝している。

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