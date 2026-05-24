歌手BoA、金髪ショートに大胆イメチェン！25年所属のSMエンタから独立し、心機一転か | RBB TODAY

個人事務所を設立した歌手BoAの変化したビジュアルが、視線を釘付けにしている。

去る5月23日、BoAは自身のインスタグラムを更新している。

【写真】BoAのイメチェン姿

キャプションには、「ヨンジン…私、すごくワクワクしてる」というドラマ『ザ・グローリー～輝かしき復讐～』の名台詞とともに、短い動画を公開した。

公開された動画のなかのBoAは、撮影現場とみられる場所で、お茶目な動きを交えながら踊っていた。

（写真＝BoA Instagram）

特に、変化した姿が目を引いた。金色のショートヘアに変身し、遊び心のある明るいイメージを完成させた。

なお、BoAはSMエンターテインメントとの契約終了後、3月に個人事務所BApalエンターテインメントを設立した。

◇BoA プロフィール

1986年11月5日生まれ。本名クォン・ボア。1998年に兄の付き添いでSMエンターテインメントのオーディション会場に足を運び、スカウトされた。その後2年間、歌手デビューを目指して歌やダンスの練習に励む傍らで日本語と英語の特訓も行い、2000年にデビューアルバム『ID; Peace B』をリリースした。翌年には同タイトルの日本版シングルをリリースし、本格的に日本へ進出。2002年には『Listen to My Heart』でオリコンチャートを制し、一躍人気歌手となった。

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