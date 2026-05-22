ILLIT、新たな“学園祭クイーン”に君臨！エネルギッシュなステージで大学生を虜に… | RBB TODAY

ILLITが、大学の学園祭を完全に席巻し、新たな“学園祭クイーン”として頭角を現した。

ILLITは、5月12日の龍仁大学を皮切りに、崇実大学（13日）、高麗大学（19日）、中央大学（21日）の学園祭ステージに登場。本日22日には世宗大学の学園祭ラインナップにも名を連ね、破竹の勢いを見せている。

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ILLITには、トレンディで話題性の高いアーティストだけを厳選する大学側からのラブコールが殺到しており、彼女たちのスター性を改めて証明した。

特に新曲『It's Me』は、学園祭の会場に凄まじい熱気をもたらしている。アップテンポで中毒性の高いビートにメンバーたちのエネルギッシュなパフォーマンスが加わり、瞬く間に大学生たちの心を掴んだ。ILLITの安定したライブの実力と、余裕のあるステージは観客の「大合唱」を巻き起こし、会場のボルテージを最高潮に高めた。

（写真＝BELIFT LAB）

さらに、世界的なメガヒット曲『Magnetic』をはじめ、『Tick‑Tack』や『NOT CUTE ANYMORE』など、豪華なヒット曲パレードが続き、観客を熱狂させた。また、今回の学園祭を通じて初披露された4thミニアルバム収録曲『Mamihlapinatapai』のステージまで完璧にこなし、会場の雰囲気を盛り上げた。

ILLITはステージの外でも、特別な参加型イベントで学園祭の楽しさを倍増させた。会場ごとに設置された『It's Me』の音楽ゲーム（Pump It Up）機の前には、チャレンジに参加しようとする学生たちが長蛇の列を作り、独特な光景を生み出していた。

ステージを終えたILLITのメンバーたちは、「皆さんが盛り上がってくださって、深く感動しました。むしろ私たちのほうがエネルギーをたくさんもらったようで、本当に楽しくて幸せでした」と感想を伝えた。

なお、ILLITの新曲『It's Me』は21日基準で、韓国主要音源チャートgenieやFLOで1位を獲得したほか、Melon「TOP100」やBugsで2位を記録するなど、チャート上位を席巻中だ。また、オリコン「週間ストリーミング急上昇ランキング」によると『It's Me』は発売2週目に3位で初登場したのに続き、3週目（集計期間：5月11日～17日）にも驚異的な上昇を見せ、2位にランクイン。 同時に「週間ストリーミングランキング」でも6位まで順位を上げ、同期間の海外アーティストの中で最高位を記録する快挙を達成した。

（記事提供＝OSEN）

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

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