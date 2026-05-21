涙の敗退…ベレーザの待つ決勝に進んだのは北朝鮮のネゴヒャン、PK外したチ・ソヨンが誓ったリベンジ【AWCL】 | RBB TODAY

日テレ・東京ヴェルディベレーザの待つ決勝に駒を進めたのは、北朝鮮のチームだった。

5月20日、水原総合運動場で行われた「2025-2026 アジアサッカー連盟（AFC）女子チャンピオンズリーグ（AWCL）」準決勝。

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水原FCウィメン（韓国）とネゴヒャン女子蹴球団（北朝鮮）の一戦は、劇的な幕切れとなった。

試合が動いたのは後半4分、鈴木陽のゴールで水原が先制。しかし、後半10分にチェ・グモク、22分にキム・ギョンヨンと、ネゴヒャンが連続ゴールを挙げて逆転に成功する。追いかける水原は後半30分、チョン・ミンジが値千金のペナルティキックを獲得。同点のチャンスにキッカーを務めたのは、大黒柱のチ・ソヨンだった。しかし、彼女が放ったシュートは無情にも枠を外れた。

（写真提供＝OSEN）チ・ソヨン

結局、試合は1-2でネゴヒャンが勝利。試合後、チ・ソヨンは「選手たちは本当によくやってくれたし、内容でも大きく劣っていたとは思わない。PKを外したことに責任を感じている。北朝鮮の選手たちと対戦して、これほど圧倒できたのは初めてだったと思う。多くのファンが来てくださったのに、結果が伴わず申し訳ない」と、声を詰まらせながら振り返った。

この日の観客数は5673人を記録。スタンドでは、共同応援団が「ネゴヒャン」を連呼する場面もあった。これについてチ・ソヨンは「（共同応援団の応援は）全く気にしなかった。それ以上に水原のファンの皆さんが、本当に大きく熱心に応援してくれた。そのおかげで最後まで頑張ることができた。試合中はずっと幸せだったし、感謝を伝えたい」と語った。

（写真提供＝OSEN）チ・ソヨン

（写真提供＝OSEN）チ・ソヨン

勝負を分けたPKの失敗についても、自責の念を隠さなかった。「あのPKが決まっていれば、延長戦まで持ち込める状況だった。最善を尽くしてくれた仲間たちの姿を見て、本当に申し訳なく、感謝の気持ちでいっぱいだった。“ごめん”という言葉しか出てこなかった。PKには自信があったので自ら蹴ると伝えたが、キーパーの裏をかこうとして、自分のタイミングを逃してしまったようだ」

最後に彼女は、「WKリーグ（韓国リーグ）で優勝し、再びAWCLに挑戦したい」と、涙を拭い前を向いた。

（構成＝ピッチコミュニケーションズ）

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