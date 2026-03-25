芳根京子がサプライズ成功に歓喜、キスマイ宮田俊哉「腰をやっちゃうかと思いました（笑）」 | RBB TODAY

映画『私がビーバーになる時』（公開中）のハチャメチャ！大ヒット記念イベントが25日、都内にて開催され、日本版声優を務める芳根京子、小手伸也、宮田俊哉（Kis-My-Ft2）、かなで（3時のヒロイン）、サプライズゲストのゆめっち（3時のヒロイン）、福田麻貴（3時のヒロイン）が出演した。

芳根京子【写真：竹内みちまろ】

宮田俊哉【写真：竹内みちまろ】

かなで（3時のヒロイン）【写真：竹内みちまろ】

小手伸也【写真：竹内みちまろ】

“もしも動物の世界に入れたら”というユニークな“もしもの世界”を描いた同作は、世界中で大ヒットを記録し、日本でも公開初日からの3日間で興行収入3億6,541万円、観客は265,119人を動員。芳根が主人公・メイベル、小手がキング・ジョージ、宮田がローフ、かなでがクマのエレンの日本版声優を務める。

イベントではまず、芳根、小手、宮田、かなでの4人が登壇。芳根は「こうして映画が公開されて、たくさんの方に見ていただけているこのタイミングで、また作品のお話ができることはとても嬉しいことだなと感じております。本日はよろしくお願いいたします」と詰めかけた観客にあいさつした。

映画をまだ観ていない人に向けて同作の魅力をアピールする企画が行われると、芳根は「サメが空を飛びます！」とにっこり。「サメが空を飛ぶ作品なんですよ」といい、公開初日に観に行った際、上映が終わって映画館が明るくなったあと、後ろの席に座っていたカップルが「サメが出てきたところから何でもありだな」と話していたことを耳にしたエピソードを明かした。

トークがさらに盛り上がり、芳根とかなでが「サメって空を飛ばないですよね？」「でも、この映画を観たら、空を飛ぶことが当たり前に」などと話していると、ステージにサプライズでサメの着ぐるみを着込んだゆめっちと福田が登場。芳根とかなでの”サメトーク”が合図となり2人が登場する手はずになっていたそうで、芳根と3時のヒロインが協力してサプライズを仕掛ける形となった。

ゆめっち（3時のヒロイン）【写真：竹内みちまろ】

福田麻貴（3時のヒロイン）【写真：竹内みちまろ】

映画『私がビーバーになる時』（公開中）のハチャメチャ！大ヒット記念イベント【写真：竹内みちまろ】

仕掛けられた方の宮田と小手は「サメだ！サメだ！」と叫びながら大慌て。小手は「この手のサプライズは必ず体のどこかを痛める！びっくりして膝を崩しちゃった！」と笑いを誘い、宮田も「腰をやっちゃうかと思いました（笑）びっくりして」と悲鳴。芳根と3時のヒロインの3人はサプライズの成功に歓喜していた。