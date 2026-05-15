通算16作目！TOMORROW X TOGETHER、日本レコード協会「ゴールドディスク」認定獲得 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER（TXT）が、日本での人気を再び証明した。

5月15日、日本レコード協会によると、4月13日リリースされた8thミニアルバム『7TH YEAR：A Moment of Stillness in the Thorns』が、4月基準で累計出荷枚数25万枚を突破し、ゴールドディスク「プラチナ」認定を受けた。

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これによりTOMORROW X TOGETHERは、「トリプルプラチナ」を獲得した『誓い（CHIKAI）』をはじめ、通算16作品でゴールドディスク認定を受けるという快挙を達成した。

（写真＝BIGHIT MUSIC）TOMORROW X TOGETHER

今回の新譜『7TH YEAR：A Moment of Stillness in the Thorns』は、オリコン「週間アルバムランキング」（4月27日付）で通算14度目の1位を獲得し、日本および海外アーティスト合わせた歴代最多1位記録を樹立した。

日本での熱い反響を受け、5月11日にはTBSの音楽番組「CDTVライブ！ライブ！」に出演し、タイトル曲のパフォーマンスを華やかに披露した。

さらにTOMORROW X TOGETHERは、5月23日・24日の愛知公演を皮切りに、千葉、福岡、兵庫の日本4都市・計8公演にわたるデビュー7周年記念スペシャルコンサート「2026 TXT MOA CON IN JAPAN」を開催する。 24日の愛知公演は、世界53の国と地域の映画館などでグローバル生中継される予定だ。

なお、8thミニアルバム『7TH YEAR：A Moment of Stillness in the Thorns』は、米ビルボードのメインチャート「ビルボード200」でも3位にランクインし、通算13回目のメインチャート入りという、圧倒的な実力を誇示している。

（記事提供＝OSEN）

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