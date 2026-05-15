精子凍結は「健康な“2世”のため」元東方神起ジェジュンら1986年生まれの同い年3人が赤裸々トーク | RBB TODAY

ジェジュンが精子を凍結保存したことを明かした。

5月15日に韓国で放送されるバラエティ番組『新商品発売～コンビニレストラン』では、ジェジュンと俳優チェ・ジニョク、ユン・シユンが率直なトークを繰り広げる。

【画像】ジェジュン、精子凍結を告白

この日の放送では、1986年生まれの同い年の3人が集まり、恋愛や結婚、2世計画（子供の計画）などについて本音で語り合う。

ジェジュンが友人2人を招待し、自ら作った特別なスタミナ料理を振る舞う中、話題は避けては通れない“結婚”について。チェ・ジニョクとユン・シユンが「母親のせいで結婚できない面もある」と話すと、ジェジュンはこれに共感できず、自身の過去の恋愛エピソードを打ち明けた。

特にジェジュンは、「男性も2世のための準備をしっかりしなければならない」とし、健康な子供を迎える準備として精子を凍結したと告白。これにはチェ・ジニョクも「僕も考えたことがあった」として質問を連発し、その様子を見守っていたMCのブームは「準備する姿勢ができている」と称賛した。

（画像＝KBS2）

しかし、肝心のジェジュン本人は「二度と（精子凍結は）できないと思う」と首を横に振ったという。一体何があったのか、ジェジュンの本音に注目が集まる。

◇ジェジュン プロフィール

1986年1月26日生まれ。歌手を夢見て2001年に単身でソウルにわたり、同年9月に開催されたSMエンターテインメントによるオーディション「第2回SMベスト選抜大会」でスタイルトップ部門1位を獲得。新聞配達や工事現場といった複数のアルバイトで生計を立てながら練習生としてレッスンに通った。2003年から2010年までを東方神起のメンバーとして過ごし、以降はJYJとして活動。2017年以降はソロ歌手として日韓で多方面に活動しており、L’Arc～en～CielのHYDEや城田優、Mattなど、日本の著名人とも親交が深い。2023年に芸能事務所iNKODEエンターテインメントを設立し、2024年10月にデビューした8人組ガールズグループSAY MY NAMEのプロデュースを務めている。

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