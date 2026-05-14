「太った？」の声を払拭…変貌ぶりが話題の2PM・ニックン、東京ドームで“全盛期級ビジュアル”復活！ | RBB TODAY

2PMのニックンが、オンライン上で話題となっていた“ふっくらしたビジュアル”とは180度異なる近況を公開した。

2PMのコンサートでは、全盛期そのままの“王子ビジュアル”を披露し、ファンの視線を集めた。

【画像】フェイスライン消失…ニックンの“変貌ぶり”

ニックンは、最近公開された2PMのコンテンツ『午後3時 2.0』内での変化したビジュアルが話題となった。2PMメンバーのウヨン、Jun. K、ニックンの宿舎生活を収めた映像で、フェイスラインがふっくらし、やや肉付きが良くなった姿が映し出されたのだ。

映像の中でニックンは、フード付きパーカーに帽子を合わせたラフな格好で登場。少し体重が増えたような、柔らかな雰囲気を漂わせており、注目を集めた。2PM活動時とはやや異なるビジュアルだったことから、ニックンの変化した姿に関心が集まっていた。

（画像＝2PM公式YouTubeチャンネル）ニックン

しかしニックンは、その後のスケジュールで相変わらず非現実的なビジュアルを披露し、“タイ王子”の異名にふさわしい姿を見せた。

ニックンは5月9日と10日の2日間、日本・東京ドームで開催された2PMの日本デビュー15周年記念コンサート「2PM Japan 15th Anniversary Concert “THE RETURN” in TOKYO DOME」に参加。久々に2PM完全体としてステージに立ち、約8万5000人のファンと再会した。

ニックンは「2日間、本当に短くて夢のような時間だった。皆さんの長年の愛を感じた。本当に忘れられない日になったし、愛して待っていてくれて感謝している。ファンの皆さんのおかげで、6人で一緒に練習しながら素敵な姿をお見せできた。僕たちはまた会うので、いつも健康で幸せに過ごしてほしい」と感想を語った。

（写真＝2PM公式X）2PM

今回の公演では、ニックンをはじめ2PMメンバー全員が変わらぬ姿を披露した。ニックンはデビュー当時から、ファンを驚かせた小顔と非現実的なルックス、そして特有の柔らかな雰囲気を今もなお維持していた。

公演後、2PM公式SNSを通じて公開された写真でも、ニックンのビジュアルは“全盛期”そのままだった。映像で見られたふっくらした姿ではなく、シャープなフェイスラインとスリムな体型を披露。過去の映像で見せたビジュアルが、思わぬ誤解を招いていたようだ。

また、ニックン本人も5月14日、自身のSNSを通じて「2PM forever」とコメントし、完全体写真を公開して近況を伝えた。

（記事提供＝OSEN）

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