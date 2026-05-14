「これは彼氏」TXT・ボムギュ、まるでデート写真？夜の“東京散策”ショットにファン悶絶！ | RBB TODAY

ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERのボムギュが、日本の街に出没した。

ボムギュは最近、自身のインスタグラムを更新し、「ジャジャーン」というコメントとともに写真を投稿した。

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公開された写真には、変装することなく東京・竹芝駅付近を散策するボムギュの姿が収められている。

ボムギュは、ブラックコーデでシックな雰囲気を漂わせるとともに、街を見つめる美しい横顔で視線を奪った。また、トラックジャケットを着用した別の写真では、カメラを見つめる表情でファンを魅了した。

この投稿を見たファンからは、「好きだー！」「日本に来てくれてありがとう」「これは彼氏」「ありえないくらいカッコいい」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ボムギュInstagram）

なお、ボムギュが所属するTOMORROW X TOGETHERは、5月23～24日の愛知公演を皮切りに、千葉・福岡・兵庫を巡るスペシャルコンサート「2026 TXT MOA CON IN JAPAN」を開催する予定だ。

◇ボムギュ プロフィール

2001年3月13日生まれ。本名はチェ・ボムギュで、公式サイト上の表記はBEOMGYU。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビューし、端正な顔立ちからビジュアルメンバーとしての地位を固めつつある。幼少期を共にしたぬいぐるみを今でも大事にしていたり、家族とお揃いの指輪を常に身に着けていたりと、情に厚い一面も。

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