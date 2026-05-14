唯一無二の透明感…ILLIT、海辺に映える“清純美”に視線クギ付け「ガチ天使」「可愛すぎ」 | RBB TODAY

ILLITが、眩しい清涼感でファンを虜にした。

5月13日、ILLITの公式インスタグラムを通じて、彼女たちが第30代モデルを務めるイオン飲料ブランド「ポカリスエット」のイメージカットが公開された。

【写真】「ガチ天使」ILLIT、海辺に映える“清純美”

公開された写真には、海辺でポカリスエットを手に、眩しい日差しを浴びるメンバーたちの姿が収められている。素顔のようなナチュラルなメイクと、風になびく自然なヘアスタイルがILLIT特有の清純さを際立たせている。

投稿を見たファンからは「透明感えぐい」「ガチ天使」「可愛すぎ」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ILLIT公式Instagram）上からイロハ、モカ、ウォンヒ

（写真＝ILLIT公式Instagram）上からミンジュ、ユナ

なお、ILLITは4月30日に4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』をリリースし、現在精力的なカムバック活動を展開している

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

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