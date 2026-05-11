「有給休暇だろ」“無免許医師”騒動で自粛のSHINee・キー、半年ぶり復帰発表も賛否両論 | RBB TODAY

活動を中断していたSHINeeのキーが、約6カ月ぶりの復帰を発表した。

ただ、ネット上では賛否が分かれている。

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5月11日、SHINee公式SNSでは、6月1日にリリース予定の6thミニアルバム『Atmos』のスケジュールフィルムが公開された。この映像でキーは気象キャスターに扮し、カムバック日程を案内している。

短く刈り込んだブロンドヘアに、鼻筋を横切るピアススタイルという独特なビジュアルで、メンバーたちと軽快な掛け合いを見せた。

（写真提供＝OSEN）キー

なおキーは昨年12月、医師免許を持たない人物から病院や自宅で診療を受けていた事実が明らかになり、物議を醸した。発覚後、彼は所属事務所を通じて「相手を医師だと信じており、自宅で診療を受けることが問題になるとは認識していなかった」と説明し、「自分の無知を深く反省している」とコメント。出演中だったすべての番組から降板していた。

そして今回、約半年ぶりの復帰が伝えられると、ネット上では喜ぶファンの声とともに、批判の声も噴出。復帰を支持する側は、キーは事件の加害者ではなく被害者だと強調。この騒動の中心である無免許医師、いわゆる“注射伯母さん”は白衣を着用して病院内で活動し、専門家さえ欺いていたとされることから、キー自身も騙された被害者だという主張だ。法的に問題となる容疑が出ていない状況で、6カ月間自粛した以上、グループ活動で復帰するのは当然だという意見だ。

（画像＝SHINee YouTubeチャンネル）キー

一方で、復帰は早すぎるという批判も少なくない。10年以上付き合いのあった知人の正体を知らなかったという説明には説得力がないとの指摘や、「自粛じゃなくて有給休暇だろ」といった冷ややかな反応も続いている。特にバラエティ番組への復帰については拒否感が強く、他人に助言したり、説教めいた発言をしたりする番組内での役割に対し、真摯さを感じられないという声も上がっている。

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