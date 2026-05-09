BIGBANGメンバーもオーディション番組の視聴者投票!?D-LITE、『プデュ』放送当時の推しを明かす | RBB TODAY

ボーイズグループBIGBANGのD-LITEが、ガールズグループI.O.Iのチェ・ユジョンに対する“ファン愛”をあらわにした。

去る5月8日、YouTubeチャンネル「家D-LITE」には、「みんな、カムバックしたい？|家D-LITE ep.106 I.O.I」というタイトルの動画が公開された。

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この日、D-LITEはI.O.Iを誕生させたオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン1に触れ、「『Pick Me』を聴いたことがない韓国国民はいないだろう」と当時を回想した。

過去にD-LITEとG-DRAGONも、この曲に合わせて踊ったことがあるという。これを聞いたI.O.Iのチョン・ソミが、「『PRODUCE 101』のとき、投票したことはあるか？」と尋ねた。

すると、D-LITEは「ある」と答え、ソミが「（その人は）デビューしたか？」と聞き返した。彼は「デビューした」と答え、それがチェ・ユジョンであったことを明かした。

（写真＝YouTubeチャンネル「家D-LITE」）

2枚目：D-LITE、3枚目：左からチョン・ソミ、チェ・ユジョン、キム・ソヘ

これに、チェ・ユジョンは歓声を上げながら立ち上がり、「国民プロデューサー様、ありがとうございます。おかげでデビューできました」とおどけて見せた。

その後、D-LITEは“I.O.Iのビジュアルランキング”を選ぶことに。チョン・ソミが、「1～3位は照れくさいから、4～6位だけ選ぼう」と提案すると、D-LITEは4位にチョンハ、5位にキム・ドヨン、6位にチョン・チェヨンを選んだ。

これを聞いたキム・ソヘが、「こうなったら1～3位も選んでほしい」と頼むと、D-LITEは1位にチェ・ユジョン、2位にチョン・ソミ、3位にキム・ソヘを挙げ、笑いを誘った。

（記事提供＝OSEN）

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