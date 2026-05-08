山口智子が『A-Studio+』に初登場！結婚30年の唐沢寿明との夫婦の絆や、玉森裕太との共演秘話も！ | RBB TODAY

5月8日放送のトーク番組『A-Studio+』（TBS）には、番組初出演となる山口智子が登場する。

番組冒頭では、山口が芸能界を志したきっかけや、演技未経験で俳優デビュー作となった連続テレビ小説『純ちゃんの応援歌』の撮影秘話、その作品で共演した笑福亭鶴瓶との思い出などが語られる。さらに、社会現象にまでなったドラマ『ロングバケーション』についても振り返っていく。

（C）TBS

鶴瓶は夫・唐沢寿明に取材を敢行。唐沢と山口は『純ちゃんの応援歌』の共演で出会っていたことを山口はハニカミながら明かす。唐沢が「結婚当時は格差婚と言われた」と振り返ると、山口は「小学3年生で止まっている人」と唐沢の性格を明かし、スタジオは笑いに包まれる。また唐沢は「究極の素人」と山口の俳優としての魅力を独自の視点で語り、山口は「日に日に有難さを感じている」と結婚30年を迎えた夫への感謝の言葉を口にする。

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藤ヶ谷太輔は、山口がパーソナリティを務めるラジオ番組のスタッフに取材。「収録前はおしゃべり厳禁」「台本は一切いらない」「喋るテーマに対して、収録前にしっかり勉強していく」という山口のストイックな姿勢が語られ、その背景にある意外な理由も明らかに。

鶴瓶は公私ともに親交の深いリリー・フランキーにも取材を敢行。リリーは「食事に行った時にいつの間にか会計を済ませている」と山口の男前な一面を証言し、夫婦で外食する時間を幸せと語る山口の姿や、唐沢が2次会を仕切るエピソードなど、夫婦の仲の良さと互いへの尊敬が伝わるエピソードが次々と語られていく。

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さらに、現在放送中の日曜劇場『GIFT』にて親子役で共演中の玉森裕太が撮影の合間に“ある一言”を放ち、山口が心をわし掴みにされたエピソードも飛び出し…！？自由であり真面目でもある俳優・山口智子の魅力が詰まった30分の放送となる。