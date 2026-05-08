さくらももこ公式ファンクラブがオープン！原作40周年の節目に新たなコミュニティ誕生 | RBB TODAY

5月8日12時より、「さくらももこ OFFICIAL FAN CLUB」がオープンした。本ファンクラブは『ちびまる子ちゃん』原作40周年という節目を機に、長年にわたり作品を支えてきたファンとともに歩み続けるための新たな公式コミュニティの場として開設された。

ファンクラブロゴ

コンセプトは「さくらももこの世界がそっと寄りそい、日常を豊かにしてくれる場所」。ファンが日常の中でさくらももこ作品にふれ、またファンクラブでしか出会えないコンテンツや体験を通じて、作品の魅力をより身近に感じられる場を目指すとしている。

さくらプロダクションは、「作品を愛してくださった皆さまへ感謝を込めて、そしてこれからも共に歩んでいくための場所として、本ファンクラブを開設いたしました。日常の中にある小さな幸せや、くすっと笑える瞬間を、これからも皆さまと分かち合っていけることを願っています」とコメントしている。

特典画像（※画像はイメージ。実物と異なる場合があります）

早期入会特典として、5月8日12時～6月30日23時59分に入会した会員には、オリジナル会員証のプレミアム仕様版が贈られる。また入会特典として、オリジナルデザインのファンクラブ会員証と、ファンクラブ限定キャラクター図鑑（豆本サイズ）が用意されている。

ファンクラブ特典の内容も充実しており、ここでしか読めないオリジナル会報誌（年1回）、オリジナルデザインのグリーティングカード（年1回）、デジタル壁紙をはじめとするデジタルコンテンツや、会員限定イベントの優待などが提供される予定だ。なお、特典内容は予告なく変更となる場合があるため、詳細は公式ファンクラブサイトで確認しよう。