元乃木坂46・堀未央奈、29歳の誕生日に新プロフィール公開！“毎回美しさ更新”していると話題に | RBB TODAY

15日、元乃木坂46で女優・モデルとして活躍する堀未央奈が自身の公式Xを更新。同日迎えた29歳の誕生日に撮影された透明感あふれるオフショットを複数枚公開した。

公開された写真では、光沢のあるシルバーのキャミソールドレスを着用。白い壁のシンプルなスタジオで、ポニーテールに結い上げたカットや無造作におろしたカットなど、多彩な表情を披露している。髪を一つに束ねた見せたショットではクールな美しさが際立った。長い髪をおろしてどこか憂いを帯びた表情でカメラを見つめる姿は、儚げでアンニュイな雰囲気を醸し出している。

堀は投稿で「29歳なりたてほやほやで 新しくプロフィール撮影」と綴り、誕生日当日に新たな宣材写真を撮影したことを報告した。この投稿には、「美しい…」「大きくなられて毎回美しさ更新中すぎてオジサン泣きそう」「AI美女かと思いました」「お誕生日当日に宣材写真の撮影なの素敵…」「美の象徴です！」など、祝福と美しさを絶賛するコメントが寄せられている。

