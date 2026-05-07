マクドナルド、＝LOVE・佐々木舞香起用のサムライマック宣伝動画アップも「食べたフリ」に賛否 | RBB TODAY

マクドナルド公式Xが5月6日に公開した、アイドルグループ・＝LOVEの佐々木舞香を起用した動画が賛否両論を集めている。

佐々木は同日からテレビ放映が開始されているマクドナルドの新CM「普通のマックじゃ物足んねえ。」篇に出演している。

今回話題になっているのは、佐々木が映る「サムライマック」のビジュアル広告撮影時と思われるオフショット動画。サムライマックを手にした佐々木が映ったもので、カメラの前でサムライマックを頬張って咀嚼する様子を演じていた。

しかし、動画をよく見ると、口は動いている一方でサムライマックには食べた痕跡がわからず、佐々木が「食べたフリ」をしている映像に見える。

この動画にXからは、「食い物のCMで食うフリだけしてるなんて初めてみたわ」「食べたフリのCMとか何がしたいの？」「人の紹介なのか商品の紹介なのか」という批判が殺到。

一方、批判に対して「風邪薬のCMで『演者は風邪ひいてない！』とか文句つけるタイプ？」「何カットも撮って捨てるより全然いい」「広告用やから食えんやろ」という擁護も集まっている。

※【動画】マクドナルド公式Xに佐々木舞香が登場

