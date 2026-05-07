&TEAM、“初”のクアラルンプール公演が追加決定！アジアツアーが全12都市に拡大へ | RBB TODAY

&TEAMが、クアラルンプールで初公演を開催する。

&TEAMのアジアツアー「2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY'」において、クアラルンプール公演の追加開催が決定した。

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グループとして初めてクアラルンプールを訪れる今回の公演が加わったことで、ツアー規模は全12都市へと拡大する。

アジアツアーへの大きな反響を受けて追加開催が決定したクアラルンプール公演は、8月19日に行われる。当初は11都市を巡る自身最大規模のアジアツアーとして発表されていたが、今回の追加公演決定により、さらにスケールアップした。

&TEAMは4月21日に3rd EP『We on Fire』をリリースし、発売初日にグローバル累計でミリオンを達成。3作連続ミリオンという快挙を成し遂げ、“Japan to Global”に向けて着実に歩みを進めている。

(C)YX LABELS

グループとして初めて訪れるシンガポールやクアラルンプールをはじめ、アジア各都市を巡る今回のツアーでは、“完全無欠のステージエリート集団”&TEAMが、さらに磨きのかかった圧巻のパフォーマンスをより多くのファンへ届ける予定だ。

なお、本ツアーは5月13日のKアリーナ横浜公演を皮切りにスタートする。日本から世界へと勢いを広げる&TEAMの今後の活躍に注目が集まっている。

◇&TEAMとは？

2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION – The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動している。

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