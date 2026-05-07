ILLIT、日韓チャート席巻！新アルバム『MAMIHLAPINATAPAI』で“キャリアハイ”も更新 | RBB TODAY

ILLITが、新アルバムで韓国と日本の主要アルバムチャートを席巻し、勢いそのままに快進撃を続けている。

日本のオリコンが5月6日に発表した最新ランキング（5月5日付）によると、ILLITの4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』は、現地発売と同時に「デイリーアルバムランキング」1位を獲得した。

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同アルバムは韓国でも、発売初日に27万6145枚を売り上げ、HANTEOチャートの日間アルバムチャート（4月30日付）で首位を記録していた。

韓国と日本での好成績を受け、初動売上（発売初週のアルバム販売枚数）も自己最高記録を更新。7日にHANTEOチャートが発表した内容によると、今回の新譜は集計期間（4月30日～5月6日）の間に計41万1654枚を売り上げ、前作の3rdミニアルバム『bomb』の初動記録を大きく上回り、再び“キャリアハイ”を達成した。

タイトル曲『It's Me』に対するK-POPファンの反応も熱い。 中毒性の高いメロディーが口コミで広がり、Spotifyグローバル「トップソングデビュー」チャート（5月1日～3日集計）で6位にランクイン。さらに、Apple Music「今日のトップ100」グローバルチャートにも名を連ねた。

（画像＝BELIFIT LAB）ILLIT

韓国最大の音楽配信サイトMelonの「TOP100」チャートでも、46位（4日）でスタートした後、36位（5日）、15位（7日）へと急上昇を続けている。

特に同曲は、リスナーの間で“ドーパミンソング”と呼ばれ、ショートフォームプラットフォームで爆発的な人気を集めている。

TikTokでは、音源が使用された動画数が公開からわずか6日で10万件を突破。また、インスタグラムの「リール人気上昇オーディオ」チャートでも2位（6日時点）まで浮上するなど、チャレンジブームをけん引している。

さらに、6日にHYBE LABELSのYouTubeチャンネルを通じて追加公開された『It’s Me』のパフォーマンスバージョンMVも話題を集めている。

MV本編の舞台となった道場や異国情緒あふれるレストランを背景に繰り広げられるフルバージョンのパフォーマンスでは、メンバーたちのパワフルな動きとエネルギッシュなシンクロダンスが存分に収められており、視聴者に強烈な視覚的カタルシスを届けている。

（記事提供＝OSEN）

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

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