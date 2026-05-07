NCT・テヨン、“NEO” アイデンティティでカムバック！初のソロフルAL『WYLD』リリースへ | RBB TODAY

NCTのテヨンが、音楽的な確信と証明を詰め込んだソロアルバム『WYLD』で帰ってくる。

テヨンは5月18日午後6時、自身初となるソロフルアルバム『WYLD』をリリースし、本格的なカムバック活動に乗り出す。

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『WYLD』は、テヨン自らプロデュースに参加した全10曲で構成され、これまでの歩みで培った音楽的な確信と“NEO”アイデンティティを証明するアルバムとなっている。本作を通してテヨンは、音楽スペクトラムの拡大を予告しており、ファンの期待が高まっている。

（写真提供＝SMエンターテインメント）テヨン

アルバムには、タイトル曲『WYLD』をはじめ、EDMベースのハウスナンバー『I'm a Dancing Cactus』、オールドスクールHIPHOPナンバー『Hot』など多彩なジャンルの楽曲が収録されている。

また、疾走感のあるエレクトロニックサウンドとHIPHOPが融合した『Skiii』、ハイパーポップとフューチャーベースを基盤とした『Feeling Myself』も収録。この2曲は、今年1月に開催されたテヨンのソロコンサートで先行公開され、熱い反響を呼んだ。

唯一無二の音楽性と“NEO”アイデンティティで完成度を高めたテヨン初のフルアルバム『WYLD』。彼がどのような音楽でファンを魅了するのか、注目が集まっている。

なお、テヨンの1stフルアルバム『WYLD』は5月18日午後6時にリリースされる。

（記事提供＝OSEN）

◇テヨン プロフィール

1995年7月1日生まれ。本名イ・テヨン。韓国・ソウル出身。身長175cm。2016年４月にNCTの派生グループNCT Uのメンバーとしてデビュー。現在は、NCT 127、SuperMにも所属している。SMエンターテインメントの関係者に路上でスカウトされ、オーディションに参加した。練習生時代から、先輩芸能人に「少女漫画から飛び出たようなルックス」と絶賛されるほどのビジュアルの持ち主。兵役のため2024年4月15日に入隊し、2025年12月14日に除隊した。

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