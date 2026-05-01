“サウナ愛好家”の渡邉美穂、自身のブランド「No.25」でサウナグッズ発売！ | RBB TODAY

俳優・渡邉美穂がプロデュースするオリジナルブランド『No.25』（ナンバーニジュウゴ）より、第三弾商品「サウナへGOセット」の発売が決定した。本日5月1日12時よりHMV&BOOKS onlineにて特典付き予約販売が開始されている。

今回のコンセプトは「心をととのえる」ことにこだわったサウナグッズ。渡邉自身がサウナや銭湯を愛好していることが商品開発の背景にあり、渡邉は「私自身がサウナや銭湯が好きということもあり、より一層楽しむためのアイテムを作りたいと思いました。サウナやお風呂で使えるアイテムはもちろん、キーホルダーやステッカーも遊び心のあるデザインになっているので、是非ゲットしていただけたら嬉しいです！」とコメントしている。

商品名は「No.25 SAUNA サウナへGOセット」で、ホワイトティー調の香りとムスク調の香りの2種類を展開。内容はサウナハット、フェイスタオル、マイボトル、バスソルト、バッグのセットで価格は8,000円（税込）となっている。購入者には特典として、バスソルトの香りごとに異なるタイプのメッセージ入りポストカードがプレゼントされる。

No.25 SAUNA_サウナへGOセット

また、第三弾発売を記念したポップアップストア＆パネル展の開催も決定した。5月26日～6月7日はHMV栄、7月15日～7月26日はHMV＆BOOKS SHIBUYAにて開催される。パネル展では、カメラを趣味とする渡邉本人が撮影した写真をパネルにして展示予定。さらに、トークショーおよびお渡し会の開催も予定されており、ファンにとって見逃せないイベントとなりそうだ。