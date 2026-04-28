AKB48グループが8年ぶりに大集結！ひろゆき「久しぶりなのは、グループ同士が仲が悪くなったから？」と直球質問 | RBB TODAY

「UP-T×AKB48 Group新CM発表会」が28日、都内にて開催され、CMキャラクターに起用されたAKB48、SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、STU48らメンバーら総勢30名が集結。同じくCMに出演する、ひろゆきこと西村博之も登場した。

AKB48の全6グループのメンバーとひろゆきは、オリジナルグッズ作成サービス「UP-T」の新CMで共演。CMではAKB48グループのために、つなぎ姿のひろゆきが巨大Tシャツを制作する姿が描かれる。

「UP-T×AKB48 Group新CM発表会」【撮影：小宮山あきの】

観客の前に登場したAKB48グループのメンバーは、CM本編で踊っているダンスパフォーマンスを初披露して会場を盛り上げた。

「UP-T×AKB48 Group新CM発表会」【撮影：小宮山あきの】

「UP-T×AKB48 Group新CM発表会」【撮影：小宮山あきの】

MCから、この日“AKB48の全グループが一堂に会するのは8年ぶり”と貴重な機会となったことが告げられると、ひろゆきは「昔は総選挙とかをやっていたけれど、やらなくなったのはグループ同士が仲が悪くなったから？」と“ひろゆき節”で直球質問。

西村博之（ひろゆき）【撮影：小宮山あきの】

AKB48グループのメンバーらは「違います、違います！」と総ツッコミで、AKB48の小栗有以は「なかなかそろう機会がなくて。私たちも初めて顔を合わせるメンバーもいるので、すごく新鮮な気持ちでウキウキしています」と笑顔を心境を語った。

「UP-T×AKB48 Group新CM発表会」【撮影：小宮山あきの】

「UP-T×AKB48 Group新CM発表会」【撮影：小宮山あきの】

「UP-T×AKB48 Group新CM発表会」【撮影：小宮山あきの】

「UP-T×AKB48 Group新CM発表会」【撮影：小宮山あきの】

「UP-T×AKB48 Group新CM発表会」【撮影：小宮山あきの】

またMCから「ひろゆきにグループのためにしてほしいことは？」と振られると、NMB48の塩月希依音は「ひろゆきさんがXで『ドッチボールで最後まで生き残るタイプでした』とツイートされていたので、アイドルでも生き残るコツがあれば教えていただきたい」、HKT48の梁瀬鈴雅は「博多弁で『好いとうよ』と感情を込めていってほしい！」とそれぞれリクエスト。

STU48の新井梨杏は「STU48グループのキャッチフレーズがないので即興で作ってほしい」とお願いすると、ひろゆきは「彼氏ができたら卒業します！」「AKB48よりも平均年齢が低いです」と即答で2案を出し、STU48を困惑させて会場の爆笑をさらった。

また、「ひろゆき人生相談権」と「コレクションランウェイ出演権」の報酬をかけて「AKB48グループ対抗3本勝負」が行われた。第1回目の対決は、苦いせんぶり茶を引き当てたチームが負けの「運試し対決」、2回目の対決は、即興でダンスを踊るパフォーマンス対決、3回目の対決は、事前にAKB48グループのメンバーらがデザインしたTシャツをひろゆきがランク付けする「Tシャツ投票対決」が繰り広げられた。

「UP-T×AKB48 Group新CM発表会」【撮影：小宮山あきの】

「UP-T×AKB48 Group新CM発表会」【撮影：小宮山あきの】

「UP-T×AKB48 Group新CM発表会」【撮影：小宮山あきの】

「UP-T×AKB48 Group新CM発表会」【撮影：小宮山あきの】

「UP-T×AKB48 Group新CM発表会」【撮影：小宮山あきの】

「UP-T×AKB48 Group新CM発表会」【撮影：小宮山あきの】

「UP-T×AKB48 Group新CM発表会」【撮影：小宮山あきの】

「UP-T×AKB48 Group新CM発表会」【撮影：小宮山あきの】

熾烈なバトルの結果、SKE48が見事優勝。表彰されたSKE48のメンバーらは「嬉しいです！」「このまま勢いづいていきたいです！」とガッツポーズで大喜び。最下位となったグループはAKB48は、罰ゲームとして、ファンの前につなぎ姿で再登場するオチとなった。

「UP-T×AKB48 Group新CM発表会」【撮影：小宮山あきの】

「UP-T×AKB48 Group新CM発表会」【撮影：小宮山あきの】

「UP-T×AKB48 Group新CM発表会」【撮影：小宮山あきの】

囲み取材で、「全グループで集まってやってみたい夢や野望は？」と聞かれたAKB48の小栗有以は「今は総選挙とかで競い合うことがなくなったので運動会とかで競い合いたいです。争うと、それぞれの強さが出るなと思ったので。熱くなりたいです」と意欲。

伊藤百花は「何でもありというのが48グループの魅力だと思うので、全員48グループ総勢でパフォーマンスがしてみたいです。アイドル戦国時代だからこそ、48グループの底力を見せたいです」と気合たっぷりに語った。

「UP-T×AKB48 Group新CM発表会」【撮影：小宮山あきの】

「UP-T×AKB48 Group新CM発表会」【撮影：小宮山あきの】