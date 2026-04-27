ゆうちゃみ、『仮面ライダーゼッツ』にサプライズ出演！映画キャラで登場に驚き | RBB TODAY

ゆうちゃみが、26日放送の『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系）にカメオ出演し、注目を集めた。

4月29日公開の仮面ライダー生誕55周年記念映画『アギトー超能力戦争ー』で、ゆうちゃみが演じるのは警察官・葵るり子。映画での警官の制服姿そのままのキャラクターとして『仮面ライダーゼッツ』に登場し、ファンにとってうれしいサプライズとなった。

映画公式Xには、ゆうちゃみと仮面ライダーゼッツとの2ショット、さらにねむ役の堀口真帆との2ショットがそれぞれ公開。加えて、ゼッツの専用モービル「コードゼロイダー」にまたがる写真も投稿されており、テレビと映画をつなぐ展開に注目が集まっている。



コメント欄には「カメオ出演びっくりした」「まさかここでアギトと繋がるとは」「あんなにも可愛い警察官居たらドキドキですね」などの声が寄せられ、サプライズ登場に驚きと喜びの反応が広がっている。



※ゆうちゃみ、『仮面ライダーゼッツ』にサプライズ出演（映画『アギトー超能力戦争ー』公式Xより）

