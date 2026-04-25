4歳年上イケメン俳優と交際中のIU、恋愛観を告白？「本当に愛しているなら…」 | RBB TODAY

俳優のイ・ジョンソク（36）と公開交際中の歌手兼俳優IU（32）が、恋愛に対する自身の考えを明かした。

4月23日、IUのYouTubeチャンネルには、「［ミニパレット］21世紀プロジェクト“完成”（With チーム大君夫人）」というタイトルの動画が公開された。

【画像】IU、交際中のイケメン俳優とツーショット

この動画には、ドラマ『21世紀の大君夫人』で共演中のIU、ビョン・ウソク、ユ・スビン、イ・ヨンが出演し、作品の裏話や撮影エピソードを語り合った。

トークの中で、ビョン・ウソクはアドリブの話題に触れ、「あるシーンがなかなかうまくいかなかった」と当時を振り返った。IUたちが詳しく聞こうとすると、ユ・スビンは「それは秘密です」と答え、笑いを誘った。

（画像＝IU YouTubeチャンネル）ビョン・ウソク（左）とユ・スビン

さらにユ・スビンは「撮影が進んだ後に撮ったシーンだったので、気持ちもより深まっていた」と話し、ビョン・ウソクも「その分、愛情も大きくなっていた」と共感した。

これを受けてイ・ヨンは「“愛していた”ということは、最初は小さかった気持ちが大きくなったってことだよね」と冗談交じりにコメントし、場の雰囲気を和ませた。

IUも「そうだよね。本当に愛しているなら、あえて言葉にしなくても伝わるものだと思う」と、自身の恋愛観を語った。さらにイ・ヨンが「今の私たちを見て」とIUとの仲の良さに触れると、IUは「ただ心の奥に自然とあるもの」と付け加えた。

（画像＝IU YouTubeチャンネル）イ・ヨン（左）とIU

一方でビョン・ウソクは「最近は、気持ちはちゃんと表現するのが大事だと思う。“愛してる”って言葉にするのもいいこと」と話し、IUと互いに「愛してる」と言い合う場面も見られ、和やかな雰囲気に包まれた。

（記事提供＝OSEN）

◇IU プロフィール

1993年5月16日生まれ。韓国・ソウル出身。2008年にソロ歌手としてデビュー。芸名のIU（アイユー）とは、“I”と“YOU”の合成語で「あなたと私が音楽を通して1つになる」という意味が込められている。韓国の女性ソロ歌手としてトップに君臨しつつ、女優としても並行して活動。2011年のドラマ『ドリームハイ』で連ドラ初出演＆初主演を果たし、『麗＜レイ＞～花萌ゆる8人の皇子たち～』『マイ・ディア・ミスター～私のおじさん～』『ホテルデルーナ～月明かりの恋人～』などの作品で主演を務めた。女優業は本名の「イ・ジウン」で行っている。

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