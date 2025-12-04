突然「1カ月後に子どもが生まれる」と結婚＆妊娠を発表しファンを驚かせた韓国アイドル、除隊 | RBB TODAY

K-POPボーイズグループiKONのメンバー、BOBBY（バビ）が除隊した。

所属事務所143エンターテインメントによると、BOBBYは12月3日、常勤予備役としての軍服務を終えて除隊した。

常勤予備役とは、基礎訓練を受けたあとに自宅から通いながら服務するというもの。BOBBYは息子がいるため、優先的に選ばれたという。

除隊当日、BOBBYはSNSチャンネルを通じてライブ配信を行い、ファンと積極的に交流した。久しぶりにあいさつを伝えた彼は、近況をはじめ、さまざまなエピソードを語りながら、これまでの疑問を解消する楽しい時間を過ごした。

ジナン、チャヌに続き、グループで3人目に兵役を終えたBOBBYは、新たなページを開き、本格的な活動に突入する予定だ。

（写真提供＝143エンターテインメント）BOBBY

これまで彼は、華やかなラップのテクニックで強烈な印象を残し、作詞・作曲の分野でも際立った活躍を見せるなど、優れた音楽的力量を証明してきた。

グループはもちろん、ソロアーティストとしても成功を重ね、独自の存在感を刻んできたBOBBYが、長い空白を破って戻ってきた今、どのような歩みを見せるのか注目が集まっている。

なお、BOBBYは2021年8月、「愛する人と結婚を約束しました。9月に父になります」と結婚と相手の妊娠を知らせ、大きな話題を集めた。

