元日向坂46・富田鈴花、白のレースドレス姿に反響「綺麗」「女神様だ」 | RBB TODAY

元日向坂46のメンバーで女優の富田鈴花が22日にインスタグラムを更新。フェミニンな衣装をまとった写真を公開した。

写真に映っているのは、白を基調としたロマンチックなドレス姿の富田の姿。肩に大きなリボン飾りをあしらったもので、白いレースの長手袋を着用して片手を頬に添えたポーズを披露した。



別ショットではドレスの全体を見せており、レースとフリルが全体に施された白いロングドレスが分かるカット。胸元にピンクの花飾りがあり、両手でスカートの裾を広げて、まるでプリンセスのような姿を見せている。



（写真は富田鈴花の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

富田は、「『Suzuran Garden 2026 ～SUZUKA TOMITA FC EVENT～』チケット先行受付始まっております」と、7月26日に開催が決定したFCイベントについて告知。「こだわりたっぷり詰め込んだとっておきのイベントになると思います。まってるよ～」と呼びかけた。

ポストには、「すーじーめっちゃ綺麗だな」「可愛いよ！」「女神様だー」という声が集まっている。

