RIIZE、新AL『II』でこの夏を席巻へ！進化した音楽性と完成度の高いパフォーマンスに注目 | RBB TODAY

RIIZEが、この夏を席巻する準備を整えた。

RIIZEは6月15日、2ndミニアルバム『II』でカムバックする。前作から約7カ月ぶりとなる今回のアルバムには、“経験”から始まり“自信”で完成されたRIIZEの物語が込められており、期待を集めている。

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RIIZEは今年、デビュー4年目を迎えた。“エモーショナル・ポップ”という独自のジャンルを武器に世界的な人気上昇を続けてきた彼らは、完成度の高い音楽と繊細な表現力、そして唯一無二のパフォーマンスで成長を遂げてきた。

（写真＝SMエンターテインメント）RIIZE

2ndミニアルバム『II』には、こうしたRIIZEの成長と進化した音楽性が詰め込まれている。RIIZEはこれまで、世界21地域で開催したワールドツアーで約42万人を動員したほか、北米・南米の大型音楽フェスティバルにも出演しながら成長の軌跡を描いてきた。

また、本作ではRIIZEが追求してきた“成長”が、単なる高さを目指すものから、より深みのあるものへと広がっていく。現在のRIIZEの姿をアルバムに反映しながら、彼らが世の中に伝えたい多彩な魅力も盛り込まれた。

タイトル曲『Do Your Dance』は、こうした彼らの成長と拡大を象徴する楽曲だ。悩むよりもまず行動し、どんなことにも果敢に挑戦するRIIZEの姿勢が表現されている。さらに、全6曲の収録曲を通じて、RIIZEならではの“エモーショナル・ポップ”の拡張を感じることができる。

加えて、完成度の高いパフォーマンスも見どころの一つだ。『Do Your Dance』の歌詞に合わせたポイントダンスを取り入れ、クールで自然体な魅力を披露する予定だ。すでにメンバーたちのスポイラーを通じてパフォーマンスの一部が公開されており、カムバックへの期待はますます高まっている。

なお、RIIZEは6月15日午後6時、2ndミニアルバム『II』をリリースし、本格的なカムバック活動に乗り出す予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇RIIZE プロフィール

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。現在のメンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビュー。2024年10月、スンハンが脱退している。

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