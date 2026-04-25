日本人K-POPアイドル・ツキ、“変装なし”で渋谷を満喫！人混みでも目を引く圧倒的オーラ「発光してる」 | RBB TODAY

ガールズグループBilllie（ビリー）の日本人メンバー・ツキが、渋谷を訪れた。

ツキは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】ツキ、“変装なし”で渋谷を満喫！「発光してる」

公開された写真には、東京・渋谷の街を歩くツキの姿が収められている。ツキは、グレーのワンショルダートップスにブラックのスカートを合わせたガーリーな装いで透明感あふれる美貌を披露。人混みの中でも、隠しきれないオーラを放ち視線を独占した。

投稿を見たファンからは「遭遇したかった」「発光してる…」「めっちゃ可愛い」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ツキInstagram）

なお、ツキが所属するBilllieは、5月に1stフルアルバム『the collective soul and unconscious：chapter two』をリリースし、カムバックする予定だ。

◇ツキ プロフィール

2002年9月21日生まれ、大阪府出身。本名は福富つき。中学時代にSMエンターテインメントのオーディションを受け、練習生となる。2020年には日本のファッション誌『Popteen』の第3次カバーガール戦争を勝ち抜き専属モデルに。2021年にBilllieのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインダンサーを務めている。パフォーマンス中に見せる豊かな表情に定評があり、2022年に公開された『GingaMingaYo（the strange world）』では中毒性のある表情演技で爆発的な反響をもたらした。

■【写真】下半身がクッキリ…ツキ、“ピチピチ”ウェア姿

■【写真】太ももの98％があらわに…ツキ、極ミニ丈で“生美脚”

■【写真】“網タイツ”姿を下から…ツキ、大胆ショット