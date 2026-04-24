Travis Japanが“原点の地”アメリカで過ごす夏休み！トラベルドキュメンタリーが配信 | RBB TODAY

世界を舞台に活躍するダンス＆ボーカルグループTravis Japanの素顔と絆があふれるアメリカ旅に完全密着したトラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』が、５月1日よりディズニープラスにて独占配信される。配信開始まであと1週間と迫った本日、初回に配信される3話分の「あらすじ」と「先行カット」3点が公開された。初回は3話が一挙配信され、以降は毎週1話ずつ更新される全10話構成となっている。

(c) 2026 DISNEY ENTERPRISES, INC.

Travis Japanは、宮近海斗(Chaka)、中村海人(Umi)、七五三掛龍也(Shime)、川島如恵留(Noel)、吉澤閑也(Shizu)、松田元太(Genta)、松倉海斗(Machu)の7人で構成されたグループ。2022年3月にメンバー全員でダンス・歌・表現力を磨くためにアメリカ・ロサンゼルスへ留学。同年7月にはアメリカの人気オーディション番組『アメリカズ・ゴット・タレント』シーズン17に出演し、準決勝に進出した実績を持つ。10月には「JUST DANCE!」で全世界配信デビューを果たし、現在はワールドツアーの開催やドラマ・バラエティなど多方面で活躍している。

同番組では、日々多忙を極めるTravis Japanが、大盛況のワールドツアーアメリカ公演の直後に手にした“10日間の貴重な夏休み”に完全密着。グループにとって特別な場所であるアメリカを舞台に、旅行プランニングの資格を持つ川島如恵留の企画のもと、2Teamに分かれて雄大な大自然やカルチャーを満喫する。そして旅の最後には、かつて全員で夢を追いかけた街・ロサンゼルスへと向かう。

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夏休みの始まりを告げる【Episode 1】では、Noelが6人の為に、最高の夏休みプランを練るところからスタート。Team A（Chaka・Umi・Shizu）はキャンピングカーでアメリカ大自然を体感する旅へ、Team B（Shime・Genta・Machu）はレンタカーでアメリカの歴史や文化を巡る旅へとそれぞれ出発。Noelはメンバーへのサプライズのため、合流地点であるアリゾナ州セドナへ先回りする。

Episode 2ではTeam Bがニューメキシコ州アルバカーキから旅をスタートし、絶品手作りジャーキー専門店に立ち寄り大興奮。Team Aはユタ州ソルトレイクシティを出発し、岩の街モアブでロックショップを満喫する。

Episode 3ではTeam Bがニューメキシコ州のラスベガスで名物料理・エンチラーダに挑戦し、舌鼓。Team Aはアーチーズし国立公園で絶景の朝日を眺めるため早朝からキャンピングカーを走らせる。

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公開された先行カットには、6人の旅に思いをはせるNoelの姿や、大自然の迫力に圧倒されるTeam Aの3人、ガソリンスタンドでダンスを披露するTeam Bの3人の様子が収められている。

旅の最後には、かつて全員で夢を追いかけた街・ロサンゼルスへと向かう展開も予告されており、グループにとって「原点に立ち返る」特別な旅に期待したい。